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18.05.2023, 10:42, Разное
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Волосы дыбом стали у всех, кто хоть немного знаком с амурными приключениями Анастасии Волочковой. Мало кто смог запомнить всех тех самцов, кого балерина впускала в свое сердечко. Однако, один из ее бывших ухажеров теперь запомнится россиянам надолго.

Банщик по имени Сергей некоторое время назад заставлял Анастасию кричать под напором своего березового веника. Но вскоре пара рассталась, Сергей женился и, спустя полгода после свадьбы, заставил свою супругу кричать уже из-за совсем других ударов.

Спокойные соседи вызвали полицию и скорую. Молодую супругу Сергея экстренно госпитализировали с внутричерепным кровоизлиянием, закрытой черепно-мозговой травмой и множественными ушибами. Позднее стало известно, что жена бывшего Анастасии Волочковой впала в кому.

“Я принесла домой бутылку вина и супругу это не понравилось”, – избитая бывшим возлюбленным Волочковой женщина раскрыла причины нападения.

Девушка, как сообщается, захотела расслабиться после работы, однако банщик Сергей раскритиковал ее идею. Позднее он расслабился в одиночку и, осмелев, начал скандалить с женой. Ну а чем все закончилось, все уже знают, в том числе и Анастасия Волочкова.

Разумеется, журналисты сразу же заинтересовались мнением Анастасии. Балерина уверена, пишет, например, портал Радио 1, что катастрофа произошла из-за ревности девушки к общению между ними.

РИА ФАН же обратились за комментарием к самой небожительнице. Спойлер: Анастасия Волочкова не понимает, почему все считают ее причастной к нынешней жизни ее давнишнего партнера по отдыху.

“Почему каждый мужчина, с которым я была в отношениях, тут же получает
погоняло “бывший муж” или “бывший любовник” Анастасии Волочковой?”, – открестилась от ситуации балерина.


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