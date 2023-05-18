 

В ходе ремонта коммуникаций в Петербурге обнаружили тайную кунсткамеру XVIII века

18.05.2023, 9:33, Разное
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Во время работ по замене коммуникаций в Василеостровском районе Санкт-Петербурга были обнаружены несколько сотен человеческих останков.

Прибывшая на место инцидента археологическая бригада установила, что их возраст составляет более 300 лет.

Петербургские историки разделились во мнениях. Доктор исторических наук, профессор СПбГУ Аполлинарий Ягужинский считает, что коммунальщики смогли помочь науке, добравшись до тайной кунсткамеры, созданной по поручению Петра I.

– Поговаривают, что император лично пытал здесь калёным железом врагов России – всяких предателей, шпионов, тайных любовников императрицы. Потом их разрезали на части и солили в бочках как огурцы. Поэтому здесь обнаружены именно фрагменты, а не целые тела, – заметил историк.

Иного мнения придерживается преподаватель петербургского филиала ВШЭ, жительница города в пятом поколении, доцент Аделия Шахназарян.

– Здесь скорее всего происходили процессы, похожие на наши девяностые – были захоронения рабочих, погибших при строительстве Петербурга, но закатывали их не в асфальт, а в каменную мостовую, – подчеркнула она.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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