 

Убрала подруга: вскрылись детали пропажи портрета Пугачевой из БКЗ “Октябрьский”

18.05.2023, 9:25, Новости дня
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Больше года назад Алла Пугачева покинула Россию, перебравшись в Израиль вместе с семьей. Отъезд Примадонны российской эстрады обернулся громким скандалом. Многие разочаровались в певице и начали обвинять ее в предательстве родной страны. В итоге от звезды отвернулась часть поклонников, коллег и даже близких людей.

Не так давно стало известно, что из БКЗ “Октябрьский” в Санкт-Петербурге пропал портрет Аллы Борисовны. Эта площадка была для артистки одной из самых любимых. Там она выступала с 1978 года и дала около двадцати концертов. Именно поэтому поклонники знаменитости так удивились, когда не обнаружили ее фотографию на привычном месте в фойе БКЗ. А ведь он провисел на стене не одно десятилетие…

Пока публика гадала, кто замешан в исчезновении портрета Аллы Пугачевой, сама артистка хранила молчание. А теперь, спустя почти месяц, вскрылись детали пропажи фото Примадонны. Ведущая YouTube-шоу “Алена, Блин” назвала имя человека, который распорядился убрать снимок певицы со стене. По словам журналистки, им оказалась подруга артистки – директор концертного зала Эмма Лавринович. При этом, как отметила ведущая, сын Лавринович занимается организацией концертов и работает с супругом-иноагентом Пугачевой.

“Всю жизнь она организовывала в БКЗ концерты Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, дружила с ними, любезничала, называла их родными людьми, а как запахло керосином, смотрите как подсуетилась!”, – возмутилась ведущая YouTube-шоу.

Как бы там ни было, в пресс-службе концертного зала нашлось объяснение произошедшему. Представители БКЗ заявили, что портрет сняли из-за повреждения рамки. Однако вернут ли его обратно, остается загадкой.


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