На европейском авторынке в апреле продажи выросли на 16 процентов

В апреле продажи легковых автомобилей в Европе выросли на 16,1% до 964.932 единиц. Об этом рассказал Автостат.

Это седьмой месяц подряд, когда темпы роста выражаются двузначным числом. По мнению экспертов, это связано, прежде всего, с более низкой базой прошлого года из-за нехватки микрочипов.

Общий объем продаж автомобилей в Европе в первом квартале 2023 года составил 4 201 918 единиц ( +17,2%).

Автомобильный рынок в Европе не только стабилен, но и продолжает расти.