Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: “Зерновую сделку” продлили на 2 месяца

"Зерновую сделку" продлили на 2 месяца

"Друг Реджеп" сообщил, что после переговоров, "зерновую сделку" продлят еще на 2 месяца. Эрдоган поблагодарил Путина за принятие турецких предложений.

Очевидно, что главный выгодоприобретатель сделки это Эрдоган, который использует это в ходе предвыборной борьбы во втором туре. Россия здесь де-факто поддерживает Эрдогана на фоне обвинений Кылычдароглу в адрес России (которая по его словам вмешивается в турецкие выборы) и Эрдогана (который склонился перед Россией и скребется в российскую дверь).

Само собой, Эрдоган намерен сидеть на двух стульях и далее – с одной стороны турецкое оружие поступает на Украину, с другой стороны, Турция продолжает обеспечивать серый импорт в Россию и не пускает корабли НАТО в Черное море. Фактически, снимая гешефты с обеих сторон.

Относительно обещаний турок исправить "перекосы" в выполнении зерновой сделки для РФ, то практически наверняка за 2 месяца никаких существенных изменений не будет и где-то через 1,5 месяца МИД снова начнет заявляет, что сделка не выполняется.

—