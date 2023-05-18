 

Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: “Зерновую сделку” продлили на 2 месяца

18.05.2023, 8:20, Разное
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"Зерновую сделку" продлили на 2 месяца

"Друг Реджеп" сообщил, что после переговоров, "зерновую сделку" продлят еще на 2 месяца. Эрдоган поблагодарил Путина за принятие турецких предложений.

Очевидно, что главный выгодоприобретатель сделки это Эрдоган, который использует это в ходе предвыборной борьбы во втором туре. Россия здесь де-факто поддерживает Эрдогана на фоне обвинений Кылычдароглу в адрес России (которая по его словам вмешивается в турецкие выборы) и Эрдогана (который склонился перед Россией и скребется в российскую дверь).

Само собой, Эрдоган намерен сидеть на двух стульях и далее – с одной стороны турецкое оружие поступает на Украину, с другой стороны, Турция продолжает обеспечивать серый импорт в Россию и не пускает корабли НАТО в Черное море. Фактически, снимая гешефты с обеих сторон.

Относительно обещаний турок исправить "перекосы" в выполнении зерновой сделки для РФ, то практически наверняка за 2 месяца никаких существенных изменений не будет и где-то через 1,5 месяца МИД снова начнет заявляет, что сделка не выполняется.

Источник: Colonel Cassad


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