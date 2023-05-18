 

“Не похож на деда”: 49-летняя Миронова показала младшего сына

18.05.2023, 7:00, Разное
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Личная жизнь Марии Мироновой была долгое время покрыта множеством тайн. Общественность гадала, кто же стал ее четвертым избранником и отцом ее второго ребенка.

Кроме того, даже пол малыша какое-то время оставался тайной. А из-за того, что роды проходили в Греции, злопыхатели даже обвинили Марию в том, что та воспользовалась услугами суррогатной матери.

Однако, с течением времени Мария Миронова слегка оттаяла и рассказала публике: в 2019-м году она родила мальчика, которого назвала Федором. Отцом его стал бизнесмен по имени Андрей, в котором актриса души не чает и говорит о нем исключительно с придыханием.

Теперь, когда мальчику вот-вот исполнится четыре года, дочь Андрея Миронова смело делится его снимками в Сети. Вот и накануне 49-летняя Мария Миронова сделала публикацию в личном блоге, на которой показала младшего сына.

“Совершенно не похож на деда”, – пришла к выводу одна из поклонниц актрисы, внимательно рассмотрев юного Федора.

Что же до фамильного сходства – каждый второй подписчик Марии Мироновой подметил то, как сильно она похожа на своего покойного отца. И с их мнением нельзя не согласиться.

Впрочем, даже сама Мария, говоря о внешности своих сыновей, подчеркивала в интервью, что ее старший сын Андрей невероятно напоминает своего покойного деда. Младший же – полон артистизма и обаяния, но растет точной копией Марии Мироновой.


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