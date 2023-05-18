 

Японский посадочный модуль пропал на Луне – это уже четвертая подозрительная потеря космического аппарата за последнее время

18.05.2023, 6:36, Разное
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Летать в космос очень дорого и сложно, а запускать аппараты на Луну, астероиды или Марс еще дороже и сложнее. Так что неудачи в этом деле не должны удивлять.

Однако некоторые потери выглядят слишком уж странно и отдельные инциденты быстро обрастают множеством теорий заговора и конспирологическими гипотезами. А когда за четыре года четыре космических модуля внезапно перестают работать или вовсе пропадают, это в самом деле очень подозрительно. 

В декабре 2022 года Япония послала на Луну посадочный модуль Hakuto-R Mission 1, на борту которого находилось два маленьких робота-лунохода. Все это было спонсировано частными компаниями и должно было стать громким и престижным событием. 

Модуль был удачно запущен с помощью ракеты Falcon 9, но 26 апреля 2023 года, когда до посадки аппарата оставались считанные секунды, связь с ним была безвозвратно потеряна. Посчитали, что он разбился при посадке.

Однако в сети практически сразу после инцидента появились предположения, что такой качественный и надежный японско-эмиратский модуль не мог просто так разбиться о Луну, ведь там, как считалось, все было тщательно выверено и были потрачены большие деньги. 

NASA, к слову, до сих пор не может обнаружить обломки японского модуля на Луне, хотя район, где он разбился, известен.

В первую очередь возникли версии о саботаже со стороны конкурентов, в качестве которых назывались США, Китай и Россия. В том числе предполагалось, что они же могли каким-то образом подобрать и обломки.

Затем "вспомнили" инопланетян, которые не хотят терпеть на Луне "незваных гостей", потому что, предположительно, у них там давным давно имеется большая скрытая база.

В сентябре 2019 года во время посадки на луну прервалась связь с индийско-израильским аппаратом "Викрам" (Vikram). Тут все произошло очень похоже на случай с Hakuto-R, так как связь тоже прервалась на последних секундах прилунения. 

Обломки "Викрама" искали до конца ноября, но тоже так ничего и не нашли. 

Чуть раньше, в апреле 2019 года, произошла еще одна непонятная лунная авария с израильским посадочным модулем Beresheet, построенным космической некоммерческой организацией SpaceIL.

Позже израильские чиновники назвали миссию успешной, но правда заключалась в том, что никто не знал, из-за чего произошел этот сбой.

Действительно ли крайне сложно успешно посадить космический аппарат на поверхность Луны? Или там происходит что-то еще, что выводит из строя оборудование по мере приближения аппарата к поверхности? Словно срабатывает что-то, из-за чего прекрасно функционирующее оборудование внезапно прекращает всю свои работу.

На Марсе тоже неспокойно. В 2021 году на Марсе совершил посадку китайский марсоход "Чжужун". Он стартовал очень удачно и вскоре уже начал присылать снимки марсианской поверхности. 

В мае 2022 года "Чжужун" ушел в спящий режим, чтобы пережить холодную марсианскую зиму. В этом районе Марса зимой температура опускается до минус 100 градусов по Цельсию.

Планировалось, что по окончанию "зимней спячки" марсоход снова начнет работу, но когда его попытались "разбудить" в декабре 2022 года, он не отозвался. Попытки оживить "Чжужун" в феврале 2023  тоже ни к чему не привели. 

Были предположения, что "Чжужун" во время зимы покрылся марсианской пылью, из-за чего его солнечные панели не могут получать достаточно света для зарядки и работы. 

Но это была лишь гипотеза – правда в том, что никто на самом деле не знает, что с ним произошло. 


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