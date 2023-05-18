Настоящая причина смерти Владимира Ленина нейросифилис?

Специалист по медицине и исследователь Валерий Новоселов взорвал медиа пространство своим заявлением о настоящей причине смерти Владимира Ленина. Врач, ознакомившись с заключением лечащих докторов, утверждает, что причиной смерти лидера революции было кровоизлияние в мозг из-за нейросифилиса.

Валерий Новоселов имел возможность ознакомиться с дневником докторов, ответственных за лечение Владимира Ленина. В заключении, подписанном 10 из 11 врачей, говорилось о разрыве кровеносного сосуда в мозгу, который привел к смерти русского революционера. Однако, личный врач государственного деятеля, Фёдор Гетье, отказался подписывать это заключение. Он считал, что причиной кровоизлияния было прогрессирование нейросифилиса, а не артериосклероз. Для выявления бледной спирохеты, возбудителя сифилиса, Ленину проводили реакцию Вассермана, а лечение включало препараты, используемые при этом заболевании.

Валерий Новоселов разделяет точку зрения Гетье и считает, что смерть Ленина была следствием развития нейросифилиса. Врач отмечает, что кровеносные сосуды лидера марксизма напоминали шнуры, что является характерным симптомом этого заболевания. По его мнению, Ленин заразился нейросифилисом в “самарском периоде” – с 1889 по 1893 год. Инфицирование могло произойти не только половым путем, но и через бытовые контакты. В то время в Самаре было много беспризорных детей, страдавших от этого заболевания, которые требовали деньги у прохожих на улицах и, в случае отказа, кусали их, заражая таким образом.

Это заявление Валерия Новоселова вызвает многочисленные споры и обсуждения в медицинском и историческом сообществе. Вопрос о настоящей причине смерти Владимира Ленина становится предметом активных дебатов, вызывая интерес не только у специалистов, но и у широкой общественности.

Нейросифилис является серьезным инфекционным заболеванием, вызываемым бактерией Treponema pallidum. Если не лечиться, оно может привести к разрушению нервной системы, включая мозг. Открытие, что Ленин мог страдать от нейросифилиса, вызывает вопросы о его здоровье, о влиянии этого заболевания на его деятельность и принимаемые им решения.

Однако, многие историки и медицинские эксперты выражают осторожность в отношении этой новой гипотезы. Отсутствие конкретных доказательств и недостаток достоверных источников, подтверждающих наличие нейросифилиса у Ленина, делают эту теорию спорной и требующей дополнительных исследований.