Россия на 60 дней продлила свое участие в Черноморской инициативе по зерну

Генеральный секретарь ООН вышел сегодня к журналистам в штаб-квартире ООН, чтобы сообщить «позитивную и важную» новость: Россия подтвердила намерение продолжить свое участие в Черноморской инициативе по зерну еще на протяжении 60 дней. Глава ООН приветствовал это решение и назвал это «хорошей новостью для всего мира». Он добавил, что нерешенные вопросы остаются, но Россия, Украина, Турция и ООН продолжат их обсуждать.



«Я надеюсь, что мы достигнем всеобъемлющей договоренности по улучшению, расширению и продлению Инициативы, как я предложил в недавнем письме президентам трех стран», – сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он выразил благодарность всем участникам переговоров, которые проходят «в атмосфере конструктивного диалога».

Напомним, что в июле прошлого года Украина, Россия, Турция и ООН согласовали процедуры безопасной транспортировки зерна и другой продовольственной продукции по Черному морю, экспорт которой был нарушен после 24 февраля, когда Россия начала военные действия против Украины. 27 июля стороны соглашения создали Совместный координационный центр в Стамбуле.

Черноморская инициатива позволяет вывозить зерно на экспорт из трех украинских портов: Одессы, Черноморска и Южного. Украинские, российские, турецкие и ооновские наблюдатели проводят совместные инспекции судов, проходящих через Черное море, на пути в украинские порты, а также из них.

Заключенные в июле прошлого года соглашения предполагали также возможность экспорта на мировые рынки, особенно в развивающиеся страны, удобрений из России, вывоз которых был ограничен из-за торговых ограничений, введенных в отношении РФ, и неясности с правилами применения санкционного режима.

Выступая в среду, Гутерриш особо поблагодарил президента Эрдогана и правительство Турции за их усилия и продолжающееся сотрудничество с ООН в этом вопросе. «Важность Черноморской инициативы по зерну и параллельно принятого Меморандума о взаимопонимании, заключенного между ООН и Российской Федерацией – очевидны», – подчеркнул глава Организации Объединенных Наций.

По его словам, речь идет о глобальной продовольственной безопасности. «Украинская и российская продукция нужна миру», – подчеркнул он. В рамках Инициативы экспортировано более 30 млн тонн продовольствия. Как отметил глава ООН, этого достаточно, чтобы кормить 150 миллионов человек на протяжении года.

«Жизненно важные поставки получают самые уязвимые жители планеты и самые уязвимые страны, – подчеркнул Гутерриш. – В частности, 30 тысяч тонн пшеницы вывезено из Украины только что на борту судна, зафрахтованного Всемирной продовольственной программой, чтобы обеспечить продовольствием голодающих в Судане».

Вышеупомянутые соглашения также имеют огромное значение, продолжил глава ООН, для преодоления кризиса, связанного с рекордным ростом стоимости жизни. За последний год, по его словам, реализация заключенных соглашений позволила стабилизировать рынки и снизить глобальные цены на продовольствие на 20 процентов.

«А еще они имеют значение, потому что они показали, что даже в самые темные времена, есть место для надежды и сохраняется возможность найти решение, которое принесет пользу всем», – добавил Антониу Гутерриш.

«Заглядывая в будущее, – отметил он, – мы надеемся на то, что продовольствие и удобрения, включая аммиак, из Российской Федерации и Украины будут достигать глобальных цепочек поставок в безопасных и предсказуемых условиях, как это предусмотрено в Черноморской инициативе по зерну и Меморандуме о взаимопонимании об экспорте российского продовольствия и удобрений». ООН, как подчеркнул Гутерриш, намерена и дальше «в полной мере» поддерживать реализацию обоих соглашений.