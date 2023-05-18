Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: Ближний бой под Клещеевкой

Кадры ближнего боя к западу от Клещеевки (к юго-западу от Артемовска).

Обращает на себя внимание упоротый персонаж, который в полный рост не пригибаясь идет в направлении наших позиций и быстро откидывает копыта. Явно под наркотой.

В самом Артемовска "Вагнер" дочистил "Гнездо" и сейчас штурмует опорник "Домино". Это последний укреп ВСУ в Артемовске.

Кадры обработки последних позиций ВСУ в Артемовске.

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