 

Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: Ближний бой под Клещеевкой

18.05.2023, 5:45, Разное
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Кадры ближнего боя к западу от Клещеевки (к юго-западу от Артемовска).
Обращает на себя внимание упоротый персонаж, который в полный рост не пригибаясь идет в направлении наших позиций и быстро откидывает копыта. Явно под наркотой.

В самом Артемовска "Вагнер" дочистил "Гнездо" и сейчас штурмует опорник "Домино". Это последний укреп ВСУ в Артемовске.

Кадры обработки последних позиций ВСУ в Артемовске.

Источник: Colonel Cassad


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