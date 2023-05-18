 

Дети Прилучного трогательно ухаживают за новорожденным братом

18.05.2023, 5:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Молодая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян, которая совсем недавно впервые стала матерью, теперь проводит больше времени в социальных сетях. Там она показывает новую реальность своей семьи, где каждый ее член сплотился вокруг маленького Микаэля.

Накануне брюнетка пообщалась с подписчиками, ответив на волнующие их вопросы. Одну из женщин интересовало то, как относятся Мия и Тимофей к своему новорожденному брату. Нередки ведь случаи того, что новый малыш в семье, тем более сводный, заставляет старших детей ревновать.

К счастью, Зепюр Брутян рассказала о том, что дети Павла Прилучного трогательно ухаживают за новорожденным братом. Сопроводила она это фотографией, на которой Мия кормит Микаэля молоком из бутылочки.

“Они мне очень помогают”, – с теплом призналась Зепюр.

Вполне вероятно, что Тимофей и Мия так сильно полюбили своего брата потому, что просили своего отца подарить им товарища для игр буквально с самого начала отношений актера с Зепюр Брутян. Поэтому теперь, когда они могут нянчиться с малышом, дети Павла Прилучного, должно быть, чувствуют себя так, словно проснулись после Рождественской ночи.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09.21 / Шойгу призвал построить «Кедровый тракт»

04.08.21 / В Госэкоинспекции заявили о превышении уровня нитратов в грунтах после аварии на “Рівнеазот”

19.12.20 / Собянин рассказал о результате вакцинации от COVID-19 спустя полгода после прививки

19.05.22 / Брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать

20.06.21 / Иран не принял мер для предотвращения катастрофы самолета МАУ – канадский министр

17.11.20 / Шмыгаль назвал первые результаты “карантина выходного дня”

31.07.20 / Владелицы 15 «квадратов» в снесенном доме в Пензе потребовали две квартиры

07.05.21 / Энергопотребление в РФ выросло на 4,9%

13.08.20 / Руководителя «Крымавтодора» уволили после посещения строек Аксеновым

27.01.21 / “Ничто не остановит декоммунизацию, время которой настало”. В Украине снесли последний памятник Ленину – активист

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика