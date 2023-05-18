Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: “Мальва”

Гендиректор УВЗ сообщил о завершении госиспытаний самоходного 152-мм орудия 2С34 "Мальва"

2С43 «Мальва» — российский 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс на шасси полноприводного автомобиля БАЗ-6610-027 «Вощина» с колёсной формулой 8*8 производства Брянского автозавода. САУ создана в рамках ОКР «Набросок».

В качестве боевого орудия используется 152 мм нарезная гаубица 2А64 с длиной ствола в 47 калибров, идентичная орудию САУ 2С19 «Мста-С».

Благодаря отказу от башни и бронирования места установки орудия, машина стала значительно легче, что позволило транспортировать её самолётами ВТА, такими как Ил-76.

Данными орудиями планируется вооружить артиллерийские полки ВДВ.

Наш ответ французскому "Цезарю",

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