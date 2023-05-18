Московский суд заочно арестовал продюсера Роднянского* и режиссера Вырыпаева

По данным RT, продюсера Александра Роднянского* и режиссера Ивана Вырыпаева заочно арестовали по обвинению в распространении недостоверных сведений о действиях ВС России. Кроме того, последнего объявили в федеральный розыск, пишет РИА ФАН.

Как напоминает ОСН, ранее оба высказывались против спецоперации. В данный момент продюсер и режиссер находятся за пределами России.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ.