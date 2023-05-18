 

В каких московских парках можно увидеть цветущие яблони, сирень и тюльпаны

18.05.2023, 3:05, Новости дня
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Май – сезон цветения плодовых деревьев и сирени. Этот процесс длится от шести до 18 дней, но все, конечно же, зависит, от погоды. Нельзя упускать это время, ведь в такие моменты можно по-настоящему насладиться красотой деревьев и устроить красивые фотосессии на природе.

В музее-заповеднике “Коломенское” сейчас цветут вишни и груши, а скоро там зацветут и яблони. На территории музея-заповедника “Царицыно” цветущие яблони можно увидеть в Воздушных садах. А возле храма растет красивая сакура. Фруктовые деревья цветут и в парке “Северное Тушино” (Захаровский сад, напротив 63-го дома на улице Свободы).

Увидеть яблони и вишни можно в исторической части парка Дружбы и ландшафтном парке “Митино”. Плодовые деревья есть и в саду имени Баумана, парке “Ходынское поле”, Перовском парке, парке “Кузьминки”, а также на парковой территории усадьбы Воронцово и усадьбы Кусково.

Сделать красивые фотографии возможно и в парке “Фили”, где есть живописный сад. В Сиреневом саду нельзя не заметить декоративные яблони. Они отличаются огромными малиновыми соцветиями. В этом же саду есть магнолия звездчатая, миндаль махровый
и степной, а также вишня аньдо.

“Мы напоминаем о важности бережного отношения к деревьям, потому что многие из них находятся в почтенном возрасте”, – сказала специалист отдела реставрации и благоустройства исторического и природного ландшафта музея-заповедника “Коломенское” Татьяна Филатова

Стоит побывать и Гончаровском парке, где цветет груша, а еще – детском парке имени Прямикова, где можно увидеть розовоцветную яблоню и белоснежную вишню. Москвичей и гостей столицы приглашают в парк “Красная Пресня”. Там тоже есть вишня. Плодовые деревья также растут в парке “Ангарские пруды”, Парке Горького и парке искусств “Музеон”. Миндальный кустарник растет в саду “Эрмитаж”.

Но это еще далеко не все места, где растет красота. С подробным списком московских парков, где можно увидеть сирень, цветущие яблони и другие плодовые деревья, можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы – www.mos.ru.


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