Как оформить дешевую ипотеку на дом

В сегменте частных домов второй год фиксируются рекордны по объему выдачи ипотечных займов. Средняя ставка в сегменте ИЖС сейчас составляет от 11%, однако в рамках одной из пяти льготных программ можно оформить кредит от 2%.

Самой узкоцелевой, но и при этом и самой доступной является Дальневосточная программа со ставками до 2% (а иногда и ниже). Данная ипотека актуальна для молодых семей, принимающих участие в госпрограмме «Дальневосточный гектар», а также ряда граждан, переехавших или работающих в субъектах ДФО. Максимальная сумма, на которую можно рассчитывать, составляет 6 млн рублей.

Наибольшим спросом в сегменте ИЖС пользуется семейная ипотека, действие которой продлено до середины следующего года. Ставка по программе не превышает 6%, лимит суммы для Москвы, Петербурга и прилегающих областей – 12 млн рублей, для других регионов – 6 млн рублей.

Ипотеку на дом также можно оформить в рамках льготной программы с господдержкой под 8%. Изначально такие займы предлагались лишь при покупке жилья в многоквартирных ЖК, но затем программа захватила и сегмент ИЖС. Пока льготная ипотека действует до середины 2024 года, возможно, в дальнейшем ее продлят. Главное преимущество – отсутствие особых требований (например, семейный статус или возраст) к заемщикам. Максимальные суммы кредита те же, что и по семейной ипотеке.

Для тех, кто хочет жить за пределами крупных городов, подойдет сельская программа под 3%. Можно взять кредит как на участок, на строительство, так и на покупку уже готового дома практически в любом населенном пункте с населением до 30 тыс. человек. Программа не распространяется на Московский регион и Петербург. Размер кредита составляет до 3-5 млн рублей, в зависимости от региона.

Наконец, работникам из сферы информационных технологий теперь доступна IT-ипотека. Но заемщик должен быть сотрудником компании, получившей аккредитацию в Минцифры РФ. Есть также требования по минимальной зарплате, возрасте, сроке работы. Годовая ставка – не более 5%.