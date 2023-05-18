«Не читайте газет»

Бывший завхоз Генконсульства США во Владивостоке составлял дайджест российской прессы. Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы.



Генконсульство США во Владивостоке. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Россиянина Роберта Шонова судят по новой статье Уголовного кодекса 275.1 — «конфиденциальное сотрудничество со специальной службой иностранного государства, международной или иностранной организацией либо с их представителями». 62-летнего Шонова арестовали еще в марте в столице Приморья, но этапировали в Москву. 18 мая в Лефортовском суде состоится заседание о продлении ареста, об этом ходатайствует ФСБ.

Больше четверти века Шонов работал завхозом в Генконсульстве США во Владивостоке — вплоть до его закрытия, точнее, «приостановки» сначала в марте 2020-го, а потом (из-за ковида и, формально, нехватки дипломатов) в апреле 2021 года. Да и после этого уже как сотрудник сторонней организации, нанятой по контракту посольством США, он около года продолжал следить за состоянием большого кирпичного здания на Пушкинской, 32, которое построили в 1994 году по заказу американского правительства. В 2022 году дипмиссия окончательно покинула Владивосток, отказавшись от аренды.

Все это время — до формального завершения отношений с дипмиссией — работа Шонова не была связана со СМИ. А после увольнения он продолжил сотрудничество уже в информационной сфере: составлял дайджест новостей из российских медиа.

Исходя из сообщения Госдепа, об этом у Шонова с посольством США был заключен договор. Не сообщается, получал ли пенсионер за это деньги.

24 марта Фрунзенский районный суд Владивостока сообщал, не называя фамилии, что «вынес постановление в отношении гр. Х. подозреваемого в совершении преступления против основ конституционного строя и безопасности государства». Статья 275.1 УК РФ, по которой ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы, появилась в российском законодательстве летом минувшего года, а уже в октябре суд арестовал по ней первого россиянина — жителя Пензы Павла Пищулина. Фактически эта статья устанавливает ответственность за взаимодействие с иностранными правительствами или спецслужбами, если до госизмены оно не дотягивает.

В сообщении суда сказано, что подозреваемый, «будучи несогласным с проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операцией на территории Украины, установил посредством переписки отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства (Соединенных Штатов Америки) в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации». Его отправили сперва в СИЗО-2 в Уссурийске на два месяца. А потом, как и Пищулина, — в Лефортово.

В Госдепартаменте США после появившихся новостей решительно осудили арест Роберта Шонова и назвали обвинения в его адрес «совершенно беспочвенными».

ЦИТАТА

«Г-н Шонов — житель России, проработавший в Генеральном консульстве США во Владивостоке более 25 лет. После распоряжения правительства РФ от апреля 2021 года о принудительном увольнении всех местных сотрудников, работающих в представительстве США в России, г-н Шонов был нанят компанией, нанятой по контракту для оказания услуг посольству США в Москве в строгом соответствии с российскими законами и правилами, — прокомментировали в Госдепе. — Как и любая дипломатическая миссия в мире, в том числе представительство РФ в Соединенных Штатах, посольство США заключает договор на оказание местных услуг для работы своей дипломатической миссии. Единственная роль г-на Шонова на момент его ареста заключалась в составлении сводок сообщений прессы из общедоступных источников российских СМИ. Его преследование в соответствии с законом о «конфиденциальном сотрудничестве» подчеркивает вопиющее использование Российской Федерацией все более репрессивных законов против собственных граждан».

Валерия Федоренко,

собкор «Новой»

Приморье

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