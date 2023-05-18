 

Мнение: Лирический диссонанс

18.05.2023, 2:15, Разное
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Увидела в ленте обсуждение вот этой песни:

Певица Асия поет очень грустную песню, переполненную душераздирающими образами, но поет весело, задорно, улыбаясь, глаза ее горят и вся она сияет.

Я, как и автор поста, считаю, что это колпачок, а вот о том, как этот колпачок сделан, предлагаю поговорить.

Представьте себе, что Асия пела бы грустно, протяжно и уныло, глаза ее были бы потухшими, линия рта скорбной.

Это была бы песня-щипцы.

Но когда есть лирический диссонанс, то есть очень грустный текст и веселая мелодия + веселое исполнение, за таким диссонансом может стоять либо простая насмешка, либо колпачок, в том числе его неудачная попытка.

Простая насмешка может выглядеть так:

Колпачок чем-то похож на насмешку, но если простая насмешка – это насмешка над чувствами автора грустной песни, то колпачок получается благодаря самоиронии, благодаря способности посмотреть отстраненно на собственные страдания.

Неудачная попытка колпачка – это когда собственные чувства обесцениваются, отрицаются, а удачная попытка, то есть собственно колпачок – это когда удается посмеяться над собой, не умаляя своих чувств.

Так называемые "дворовые песни" или "блатные", точнее лучшие из них, характерны как раз таким колпачком:

Обратите внимание, как веселая манера исполнения выполняет роль анти-щипцов. Мы верим, что лирический герой влюблен до потери пульса в девушку, мы понимаем, что страдания его велики, однако его способность смеяться над своим плачевным состоянием делает его сильным в наших глазах. Он прикидывается дурачком, шутом, но мы чувствуем, как обстоят дела на самом деле.

Или здесь:

Здесь лирический герой дурачится от души, но мы понимаем, что за его колпачком стоят-таки серьезные чувства.

Вот здесь тоже колпачок:

Опишете, почему?

Приведете другие музыкальные примеры удачных и неудачных колпачков?

И примеры простых насмешек тоже приводите.

Источник: Эволюция


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