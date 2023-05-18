Мнение: О классическом кидалове с разводиловом… Запад обманет всегда?

Самая большая проблема любых мирных договорённостей по Украине даже не в нулевом взаимном доверии главных договаривающихся сторон. Допустим, здесь могут сыграть роль страны-гаранты, например, #США и #Китай, раз уж коллективный Запад теперь не против его привлечь к переговорному процессу. Но что дальше?

Вспоминается одна #история, которой как раз минуло 35 лет в прошлом месяце.

Это было ещё до того, как Запад пообещал, а затем переиначил обещание не расширять НАТО на Восток ни на дюйм. Доверия к партнёру по переговорам, который совсем недавно называл #СССР «империей зла» и даже однажды, якобы в шутку, объявил о ядерном ударе по Москве, не было никакого. Но и договариваться было нужно. Конфликт в Афганистане, где за спиной афганских моджахедов стояли #США так же, как сейчас они стоят за спиной Украины, так или иначе нужно было заканчивать. Что понимали по обе стороны океана, к слову.

В итоге советский генсек Михаил Горбачев договорился с американским президентом Рональдом Рейганом об очередном «нулевом варианте». Москва выводит войска из Афганистана, а Вашингтон прекращает поддержку моджахедов и вообще понуждает их сесть и договорится с просоветской афганской властью о «правительстве народного доверия». Интересы бородачей, не имевших тогда своего «Талибана» (кажется, он всё ещё запрещён в РФ) представлял Пакистан, на территории которого они базировались. Короче, по-джентльменски все договорились. В итоге в декабре 1987 года Михаил Горбачев заявил, что политическое решение о выводе советских войск принято.

Осталось облечь это в форму «юридически обязывающих договорённостей». Вскоре в Женеве за стол переговоров сели делегации СССР, США, Афганистана и Пакистана с целью выработки политического решения афганской проблемы. 14 апреля 1988 года после длительных переговоров в Женеве при посредничестве ООН министрами иностранных дел Афганистана и Пакистана был подписан пакет документов, позволявший в принципе положить конец кровопролитию. Главными пунктами женевских договорённостей стали:

– вывод советских войск с афганской территории;

– реализация программы национального примирения;

– прекращение вмешательства со стороны соседних стран во внутренние дела Афганистана;

– прекращение внешней поддержки оппозиции.

Гарантировалось прекращение вооружённого или иного вмешательства в дела Афганистана извне. Гарантами выполнения соглашений выступили СССР и США. сверх того, СССР взял на себя обязательства вывести войска из Афганистана в девятимесячный срок, начиная с 15 мая 1988 года. Взамен США и Пакистан обязались полностью прекратить финансирование афганских мятежников.

И что же?

Лидеры моджахедов заявили, что подписанный в Женеве договор их не касается, и они продолжат вооружённую борьбу. Пакистан их тут же поддержал, а Штаты промолчали. Ни США, ни Пакистан ни на день не прекратили поддержки «своих» борцов с режимом тогдашнего афганского лидера Наджибуллы. Но при этом продолжали давить на Москву, требуя от неё выполнения соглашений в одностороннем порядке и угрожая в противном случае открыто поддержать мятежников. ООН самоустранилась. Ну а Михаил Горбачев по уже сложившейся традиции «дал слабину», привычно рассуждая о новом мышлении.

Впрочем, даже выйдя из Афганистана, СССР оставил там дееспособное правительство и сильную армию, которая ещё три года в одиночку противостояла объединённой мощи моджахедов, Америки и Пакистана. И лишь первый российский президент Борис Ельцин довершил начатое Михаилом Горбачевым, оставив Кабул без поставок даже патронов. Но это уже другая история.

А та, главная, начатая в Рейкьявике и продолженная в Женеве, обличённая в форму самых строгих соглашений с самыми надёжными на тот момент гарантиями…

Не является ли она самой наглядной иллюстрацией к исходному тезису: «Запад кинет тебя обязательно»?

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