 

Мнение: За красным восходом – розовый закат

18.05.2023, 2:09, Разное
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Павел Пряников на примере ситуации в бывшей ГДР прозрачно намекает на родную сторонушку.

“Я бы вообще смотрел именно на бывшую ГДР как на ролевую модель ПРБ («прекрасной России будущего»).
Не на Польшу, Латвию, Венгрию и т.п. с пещерным антикоммунизмом и антисоветизмом – там всё очень понятно, это нации растущего раннего национализма, крестьянские в своей основе, вошедшие в трофейные города, где раньше жили (а потом «вдруг исчезли») евреи и немцы.
ГДР же развивалась и жила как некая вненациональная общность. Это вообще была идеальная модель СССР, то, чего не удалось советским в силу природного разгильдяйства, но что удалось немцам как нации «порядка».

И мы видим, что бывшую ГДР не сильно изменили огромные деньги старших немцев из ФРГ – в эту территорию уже вложили 1,5 трлн. евро, но культурно-идеологический воз ГДРовцев и ныне там. Это значит, что если в РФ вложить 15 трлн. евро, всю отмыть, все дощатые сортиры заменить на современные, пустить вместо шахид-маршруток современный транспорт, реконструировать хрущобы, дворы из места стоянок машин сделать мини-парками, это не будет означать поворота сознания. Тем более что у РФ не найдётся таких добрых менторов, как у младших немцев. Наоборот, всю историю что наши компрадоры, что западники только выкачивали деньги из страны. И нет причин думать, что однажды, впервые за тысячу лет кто-то станет по-доброму относиться к россиянам, тем более давать им деньги.

ГДРовцам дали кроме огромных денег политическое представительство, все права Первого мира – но нет, «хотим обратно стать красно-коричневыми». «Штази (КГБ-ФСБ) снова хотим!» «Не надо нас учить, как нам жить! За деньги спасибо, а теперь проваливайте!»

В ГДР тоже, как в РФ Москва, есть космополитичный город-витрина – Берлин, а вокруг, как сказали бы либерал-чекисты, «море совков». Старшие немцы думали, что время изменит ГДРовское общество. Но нет, скоро как 35 лет новой жизни – а большинство тамошних людей всё равно хотят коричневых АДГ и красных Линке. Обратно в ГДР хотят. Уже дети и внуки «совков» хотят (ПАВЕЛ ПРЯНИКОВ)

И Павел безусловно (как всегда) прав. Другое дело, что и выбор на политическом “рынке” нынче скуден, как никогда: если не красные и не коричневые (то есть не коммунисты и не нацисты) – то, собственно, кто? Ведь “розовое” левачьё, правящее Европой, Англией и США – тоже, мягко говоря, в восторг не приводит. Куда податься бедному интеллигенту? (куда крестьянину – как раз понятно: к идейно близким, то есть как раз к красно-коричневым). “За красным восходом – розовый закат”, как пел когда-то правильный Наутилус.

У России, на мой взгляд, есть одна действительно симпатичная черта: все-таки у народа в целом (отморозков и сумасшедших не берем) почти отсутствует представление о собственной национальной исключительности. Проще говоря – люди очень трезво оценивают свой национальный потенциал, и понимают, что в сверхчеловеки мы никак не тянем, и даже сама мысль об этом кажется смешной (а вот немцам не казалась, да и были основания). Случился, правда, и тут пробой – внушили люди себе ни с того ни с сего представление о себе как о “народе-великом воене”; ну вот и будем за это расплачиваться ближайшие 50 лет.

Но вроде бы и про “великого воина” всё быстро приходит в норму. Дай бог.

Источник: Размышления вольного социолога


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