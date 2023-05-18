NTD – не выдержал удара молнии — в Ватикане реставрируют скульптуру сына Зевса Геракла

В Ватикане кропотливо восстанавливают статую Геракла, сына Зевса, возможно, одного из самых известных персонажей древнегреческой и римской мифологии. Как передаёт NTD, учёные считают, что она стояла на постаменте у Театра Помпея — самого большого в Риме, потом, как предполагается, в статую ударила молния. Согласно древним религиозным верованиям, место удара считалось священным, а поражённые током предметы нужно было закапывать на месте, окружив стеной. Именно в таком виде статую нашли погребённой под землёй в 1864 году.

Геракл, сын Зевса, известный своей силой и выносливостью, — возможно, один из самых известных персонажей древнегреческой и римской мифологии.

Эта 2000-летняя статуя полубога высотой четыре метра сейчас находится в музее Ватикана.

Её кропотливо восстанавливают в рамках проекта, который продлится до декабря.

В тесном двухэтажном помещении каждый день два реставратора сантиметр за сантиметром соскребают налёт, оставленный на статуе временем.

В процессе они могут любоваться мельчайшими деталями произведения: выступающими венами на животе и руках, тонко прорезанными бакенбардами и бородой.

Это один из последних этапов реставрации. До этого была долгая фаза диагностики, которая позволила понять, как лучше всего справиться с задачей. Потом статую чистили и удаляли все слои воска и других веществ, которыми её покрыли в ходе предыдущих реставраций в конце XIX века.

ЭЛИС БАЛТЕРА, реставратор: Самое сложное в реставрации — это удалить все кусочки с поверхности, которые появились под землёй. Это деликатная задача. Мы пробовали разные методы очистки. Но единственный способ — это работать в специальных очках и удалять кусочек за кусочком.

Учёные считают, что статуя стояла на постаменте у Театра Помпея — самого большого в Риме, недалеко от храма Венеры-Победительницы.

Потом, как предполагается, в статую ударила молния. Её нашли погребённой под землёй в 1864 году. Она лежала в своеобразной яме, окружённая плитами из травертина.

Это соответствует древним религиозным верованиям. Молния была свидетельством божественных сил. Место удара становилось священным, а поражённые током предметы нужно было закапывать на месте, окружив стеной.

ДЖАНДОМЕНИКО СПИНОЛА, археолог: Говорят, что иногда удар молнии порождает любовь, но также и вечность. В этом случае статуя получила свою вечность, упав вниз и оказавшись помещённой в своего рода гробницу из травертинового мрамора. После удара статую считали священным объектом. И он сохранился до его обнаружения примерно 150 лет назад.

У статуи отсутствуют некоторые детали, например часть затылка. Реставраторы восстановили гипсовые слепки, которые создали в XIX веке для замены этих частей. Также внутрь вставили металлический каркас.

Кроме того, их поразило покрытие Геракла. Как оказалось, оно сделано из сплава ртути с золотом, благодаря чему верхний слой стал более прочным и долговечным.

Дата выхода в эфир 16 мая 2023 года.

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