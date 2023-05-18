Spectator – британцы медленно возвращаются к работе после коронавируса — от чего страдает экономика

Темпы возвращения жителей Великобритании к работе после пандемии коронавируса остаются самыми низкими среди всех стран Европы, что мешает экономическому восстановлению Соединённого Королевства, пишет The Spectator. На рынке труда в стране на 361 тыс. человек меньше, чем до пандемии, а число тех, кто находится на длительном больничном возросло почти на 440 тыс.



АР

Великобритания медленнее остальных стран Европы возвращается к показателям занятости населения до пандемии коронавируса, что остаётся одной из самых больший экономических проблем страны, пишет The Spectator.

Как отмечает издание, это дорого обходится казне и замедляет рост экономики: деньги налогоплательщиков идут на оплату пособий, а рабочие места пустуют. Данные, обнародованные управлением национальной статистики, показывают, что ситуация в Соединённом Королевстве улучшается, но медленно.

В стране около 12% трудоспособного населения получают пособия по безработице, то есть около 5 миллионов человек. При этом официальное число безработных в последнее время увеличилось до 3,9%, что является хорошим знаком, так как показывает, что всё больше людей действительно ищут работу.

Данные также говорят о том, что число свободных вакансий сокращается десятый период подряд. Число незанятых рабочих мест сократилось на 55 тыс., но всё ещё составляет чуть более 1 млн

. Для сравнения, средний показатель за десятилетие до пандемии составлял около 600 тыс.

Кроме того, в период с конца прошлого года по первый квартал этого года наблюдалось рекордное количество людей, перешедших из категории «экономически неактивных» в категорию «занятых»: около 156 тыс. человек вернулись на работу или начали работать. Как отмечает The Spectator, это прежде всего заслуга студентов, которые закончили учёбу и начали трудовую деятельность.

Однако на рынке труда в Великобритании сейчас находится на 361 тыс. человек меньше, чем до пандемии. При этом в стране продолжает расти число тех, кто находится на длительном больничном: оно достигло нового максимума — почти 2,6 миллионов человек. Это почти на 440 тыс. выше, чем до пандемии.

Заработная плата в частном секторе выросла на 7%, а в государственном секторе — на 5,6%, однако с поправкой на инфляцию получается, что реальные зарплаты в стране падают.

Всё это, как пишет The Spectator, свидетельствует о том, что в ближайшее время темпы восстановления экономики Великобритании не ускорятся.

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