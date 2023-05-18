Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: А “Кинжалы” еще будут?

Расчет 2-й батареи ЗРК "Пэтриот" во время ударов по Одессе.

По данным МО РФ, в результате ударов "Кинжалов" по 1-й батарее в Киеве, уничтожена РЛС и 5 из 8 пусковых установок.

Во время вечерних ударов по Одессе, наблюдались множественные прилеты, ПВО ВСУ выступало очень слабо, видимо шок от киевского удара не совсем прошел.

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