 

Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: А “Кинжалы” еще будут?

18.05.2023, 1:54, Разное
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Расчет 2-й батареи ЗРК "Пэтриот" во время ударов по Одессе.

По данным МО РФ, в результате ударов "Кинжалов" по 1-й батарее в Киеве, уничтожена РЛС и 5 из 8 пусковых установок.
Во время вечерних ударов по Одессе, наблюдались множественные прилеты, ПВО ВСУ выступало очень слабо, видимо шок от киевского удара не совсем прошел.

Источник: Colonel Cassad


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