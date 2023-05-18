Экс-президенту Франции выписали браслет

Саркози приговорен в апелляционной инстанции к трем годам по «делу о прослушках». Из них год — с электронным браслетом.



Николя Саркози. Фото: Raphael Lafargue / ABACAPRESS.COM

17 мая Апелляционный суд Парижа приговорил 68-летнего Николя Саркози к трем годам заключения (из них 1 год — «реального») за «коррупцию» и «торговлю влиянием» по так называемому «делу о прослушках».

Год «реального заключения» суд заменил на домашний арест с электронным браслетом. Саркози вышел из здания суда, не сказав ни слова, его адвокат назвала приговор «ошеломляющим» и пояснила о намерении подать кассационную жалобу в Верховный суд.

Саркози также на три года лишен гражданских прав, а его старому адвокату и другу Тьерри Эрзогу на три года запретили заниматься практикой. 67-летний Эрзог и еще один фигурант этого дела, 76-летний бывший первый генеральный адвокат (помощник Генпрокурора при Кассационном суде) Жильбер Азибер, тоже приговорены к трем годам, из них два года условно.

Все три подельника — Саркози, Эрзог, Азибер — были впервые приговорены по этому делу 1 марта 2021 года.

При этом Национальная финансовая прокуратура (PNF), которая в первой инстанции занимала жесткую позицию по отношению к обвиняемым (требуя для каждого по 4 года, из них 2 — условно) в апелляции смягчила свои требования, запросив для каждого лишь по три года условно. Несмотря на это, суд вынес более жесткие наказания.

В чем суть дела

«Дело о прослушках» косвенно связано с самой громкой криминальной историей экс-президента: так называемым ливийским делом, или «делом о деньгах Каддафи» (о том, что ливийский диктатор, вероятно, профинансировал избирательную кампанию Саркози на 50 млн евро в обмен на дипломатические, экономические и юридические «благодарности» со стороны Франции).

Поставив в 2014 году телефоны Саркози на прослушку по «ливийскому делу», прокуратура узнала о том, что у него есть номер, оформленный на израильского бизнесмена Поля Бисмута.

Сим-карту оформил Тьерри Эрзог — адвокат и друг Саркози со времен их совместной учебы в лицее. (И заодно — школьный приятель Бисмута. При этом сам Бисмут ничего об использовании его имени не знал.)

Прослушивая «линию Бисмута», прокуроры узнали, что Саркози — при посредничестве Эрзога — получал «услуги» от помощника генпрокурора Жильбера Азибера. Последний поставлял информацию о том, как движется расследование еще одной истории, в которой, по данным прокуратуры, замешан бывший президент Франции — т.н. «дела Беттанкур» (пожилой совладелицы L'Oréal Лилиан Беттанкур (1922–2017), в использовании возрастной «немощности» которой ради получения денег обвиняли Саркози). Кроме того, Азибер, по данным PNF, пытался способствовать тому, чтобы Кассационный суд запретил прокуратуре доступ к полному президентскому расписанию Николя Саркози (2007–2012) — и таким образом помешал расследованию.

В обмен на «информационные услуги» Саркози, как утверждает обвинение, пообещал Азиберу высокооплачиваемую синекуру в Монако, для чего даже встречался с князем.

Все фигуранты этого дела в ходе судебных слушаний называли его «заказным», «политическим», а также указывали на «незаконность прослушивания» разговоров Саркози с Эрзогом — то есть клиента со своим адвокатом, что является «нарушением адвокатской тайны».

5 декабря 2022 года, в первый день заседания апелляционной инстанции, Саркози заявил, что «никогда никого не коррумпировал» и пришел «защитить свою поруганную честь».



Адвокат Тьерри Эрзог (слева) и бывший президент Франции Николя Саркози (справа). Судебный набросок с заключительного заседания апелляционного суда. Фото: Бенуа ПЕЙРУКА/AFP

Задача, выполнимая в принципе с трудом: французские издания — чтобы читатели не запутались — регулярно публикуют обновленный список уголовных дел, по которым Саркози либо уже приговорен, либо должен быть судим, либо еще только подозревается.

На прошлой неделе Национальная финансовая прокуратура завершила длившееся десять лет расследование «ливийского дела» и потребовала передать его в суд.

Осенью Саркози должен будет предстать перед апелляционным судом по т.н. «делу Bygmalion» (обвинение в «незаконном финансировании президентской избирательной кампании»-2012), по которому в первой инстанции его приговорили к году лишения свободы (тоже замененному на год домашнего ареста с электронным браслетом).

Юрий Сафронов,

обозреватель «Новой»,

Париж

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