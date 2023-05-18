 

Guardian – судьбу Украины должны решать боевые действия и дипломатия, но не санкции

18.05.2023, 0:45, Новости дня
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Киев в очередной раз требует от Запада материально-технической поддержки и введения против РФ дополнительных экономических санкций, однако помощь оружием — это одно, а вот ограничения — это совсем другое дело. Как пишет The Guardian, в случае с Россией санкции в очередной раз оказались опрометчивы и неэффективны, и серьёзные убытки понесли те, кто их вводил, поэтому судьбу Украины должны решать боевые действия и дипломатия, но не экономические ограничения.


AP

Визит Владимира Зеленского в Лондон в рамках необъявленного тура по европейским столицам представляется отчаянной попыткой изгнать русских из своей страны. Как пишет The Guardian, как и на воскресной встрече с Эммануэлем Макроном, он потребовал не только предоставления Киеву материально-технической поддержки, но и введения против РФ дополнительных экономических санкций. Однако помощь оружием — это одно, а вот ограничения — это совсем другое дело.

Как отмечает автор материала, санкции против РФ полностью провалились и не смогли сдержать Путина. Ими не удалось ни обуздать его в 2014 году, ни пресечь его нынешние действия. Они не разрушили его экономику и не толкнули на бунт его народ. Быть может, они ограничили торговлю со считанными партнёрами, как бывшими, так и действующими, но и то ненамного. Он может позволить себе играть вдолгую.

Более того, санкции «льют воду на путинскую мельницу», убеждая его народ в том, что этот конфликт — агрессия Запада против России. Кроме того, Запад сам понёс огромные инфляционные издержки — вплоть до ослабления альянса в поддержку Украины. В очередной раз либеральные правительства со своей показной добродетелью и желанием «сделать хоть что-нибудь» сами прострелили себе ногу.

На прошлой неделе Лига арабских государств согласилась вновь принять в свои ряды Сирию и даже пригласила Башара Асада на грядущий саммит. Это признание, что даже целое десятилетие западных санкций не усмирило «одного из самых жестоких диктаторов на планете» — не говоря уже о том, чтобы его свергнуть. Санкции лишь ввергли сирийских бедняков в кромешную нищету, обогатили её элиту и наводнили соседние арабские государства почти 6 миллионов беженцев. Теперь Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ намерены возобновить торговлю с Сирией, а США придётся ввести санкции и против них, как и было обещано.

Западные державы также должны признать провал своих санкций против Афганистана и Зимбабве, из-за которых обе эти страны перешли на российско-китайскую орбиту. Примерно тем же кончились и бесплодные санкции против Ирана. А президент Венесуэлы Мадуро после ослабления нефтяных санкций США снова рассчитывает стать «рукопожатным».

«В попытке изменить мир к лучшему Запад ввёл санкции против полусотни стран. Общих у них два момента: их народы в подавляющем большинстве бедны, а их правителям, как правило, ничто не угрожает. Санкции против РФ с началом боевых действий на Украине оказались исключительными лишь тем, что вместо бедной страны ударили по крупной торговой державе», — пишет автор статьи.

Но в ответ Москва нанесла ответный удар, ограничив потоки газа и нефти, и выпавшие доходы частично компенсировались резким скачком цен на оба этих товара. Западные же экономики пострадали от мощной инфляции, и правительства в целом ряде стран зашатались. На Путине же это никак не отразилось.

«Как оружие экономического конфликта санкции опрометчивы, неэффективны и реакционны. И всё же появились сообщения, что «семёрка» и ЕС раздумывают над долгосрочным запретом российского газа. В эпоху, когда всему мировому процветанию угрожает коллапс торговли, правительства западных стран явно вознамерились его ускорить. Они накличут гуманитарную катастрофу. Судьбу Украины решат боевые действия и дипломатия, но не санкции. Глупость подточила западную дипломатию. И больше всех пострадали обездоленные бедняки по всему миру», — заключает автор The Guardian.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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