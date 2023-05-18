 

Почему Ивлеева переписала бизнес на фоне проверок блогеров? Ответил юрист

18.05.2023, 0:35, Новости дня
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Блогер Анастасия Ивлеева переписала компанию ООО “Ивлеева Продакшн” на свою управляющую Анну Самакову. Это произошло на фоне проверок от налоговой, чтобы вывести собственные средства.

Юрист по цифровому праву Борис Герасин считает, что первое, на что будет смотреть налоговая служба, — это родство между Ивлеевой и женщиной, на которую она переписала весь бизнес. “Если это “левый” человек со стороны, то необходимо проверять, есть ли нотариальная доверенность у Ивлеевой на управление. Если она не является родственницей, то умысел будет сложно доказать”, — цитирует специалиста URA.ru.


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