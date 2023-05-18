“В работе над ролью может пригодиться все”: Дарья Повереннова о секретах профессии, новой пьесе и способах поддержания красоты

Дарья Повереннова давно не нуждается в пафосном представлении, потому что российский зритель очень хорошо и давно знает ее. Дарья занята в театре, снимается в кино, воспитывает дочь, занимается социальными проектами. При этом ей удается сохранять красоту и молодость, не прибегая к модным косметическим вмешательствам. В июне актрисе исполнится 51 год.

Театральная премьера

Дарья Повереннова вместе с другими артистами театра и режиссером Романом Шаляпиным выпустила новый спектакль “Не могу приехать. Цветет миндаль”. Работа приурочена к 90-летию поэта Андрея Вознесенского. Причем идея родилась из работы над выставкой и благотворительных чтений. Дарья говорит, что не припомнит подобного опыта, хотя уникальных работ в ее карьере достаточно. Чтобы написать сценарий, сценаристы проделали огромную, кропотливую работу с архивом, в том числе самого поэта. Дарья говорит, что к спектаклю относится совершенно по-особенному, потому что с поэтом Андреем Вознесенским у нее давняя духовная связь, она поступала с его стихотворением в театральный институт. Конечно, поступила. Правда, в спектакле у актрисы небольшая роль – жены поэта Зои Богуславской, но ею актриса очень гордится.

О секретах профессии

Актерская профессия очень сложная. Нужно постоянно держать себя в форме, быть вдохновленным и мотивированным. У каждого артиста есть свой список секретов, как подготовить себя к работе и не выгорать, не уставать от профессии.

В первую очередь, это, конечно, спорт. Каждый день. Он дает энергию и помогает избавиться от любых негативных мыслей, потому что любая подготовка к роли – это прежде всего настрой. Просто вызубрить текст невозможно, нужно всегда проводить параллели, аналогию. Должна быть осознанность.

Еще важно наблюдать за окружающими. Иногда бывает так, что в совершенно незнакомом человеке находишь недостающую для роли черту. Бывает, что приходит какая-то ассоциация.

Наличие фантазии тоже немаловажно, а она развивается из насмотренности:

В работе над ролью может пригодиться все: иногда ты достаешь из памяти какие-то фильмы или спектакли, как будто подсматриваешь в прошлом, как работали над образом другие артистки, и понимаешь: а вот это может мне сейчас очень пригодиться. Иногда действительно прямо на улице, глядя на людей в толпе, вдруг подлавливаешь какой-то элемент костюма, или взгляд, или повадку. Такое заимствование постоянно присутствует.

Также нужно больше читать, ходить по музеям, впитывать всю визуальную красоту.

Важно верить в то, что ты исполняешь и произносишь со сцены. Это твоя маленькая жизнь, которую нужно прожить полноценно и ярко.

Старт карьеры

Карьера Дарьи началась в далеком 1999 году с роли в легендарном сериале “День рождения Буржуя”, который быстро стал популярным. Главным партнером по площадке для Дарьи стал Александр Феклистов, с которым девушка к началу съемок даже не была знакома. А он уже был звездой. Так получилось, что однажды они оказались в одном самолете и сидели рядом. Для Дарьи это было очень волнительно. Говорили об искусстве, о съемках, которые должны были состояться завтра. Казус произошел, когда принесли обед, среди блюд оказался салат с помидорами черри. Актриса решила раскусить помидор, и он неожиданно лопнул так, что забрызгал белую рубашку Александра. Неловкость сменилась смехом. Так и познакомились, сразу перешли на “ты”.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

О еде и диетах

Актер обязан хорошо выглядеть, это часть его работы. Если вспомнить Дарью Повереннову в начале карьеры и сравнить с нынешней, то разница в телосложении практически не будет заметна. Более того, сейчас артистка даже более подтянута, чем в молодости. А все просто: следит за рационом, ест практически все, но понемногу, предпочитает принимать пищу два, а не три раза в день. Главное – прислушиваться к себе и есть, когда действительно голоден.

Бывает, конечно, Дарья позволяет себе побаловаться едой, но, если переесть, придерживается принципа интервального голодания, когда пища принимается с интервалом в восемь и шестнадцать часов. Иногда устраивает разгрузочные дни на соках или супах-пюре.

Что касается физических нагрузок, то здесь только бег каждый день. Актриса говорит, что с ней спорт два-три раза в неделю не работает.

Косметология

Также актриса тщательно следит за качеством кожи, доверяя себя профессионалам. Часто публикует фото из кабинета косметолога. Но “уколов красоты” не делает, у нее непереносимость ботулотоксина, поэтому предпочитает нитевой лифтинг.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Актриса довольно часто участвует в различных фотосессиях, на фотографиях отчетливо видно результаты косметологических процедур. Иногда фотографии бывают с “перчинкой”, таким образом Дарья немного взбадривает свою аудиторию, в этом ничего зазорного нет. Правда, подобные фотографии получают не только позитивный, но и негативный отклик. Но актриса относится к этому с юмором, говорит, что людей, которых она мотивирует, гораздо больше. Ради этого и работает. Наоборот, выглядеть старухой в наш век развитых технологий стыдно, нужно обязательно пользоваться последними достижениями медицины, но с умом, очень ответственно подходя к выбору хирурга, ведь никто не позаботится о тебе лучше, чем ты сам.

Отношение к критике

Критика – отдельная история в жизни любого артиста. Иногда ее бывает слишком много, часто беспочвенно, но нужно учиться относиться к критике философски. Дарья не исключение, ей часто приходится слышать в свой адрес, что она играет героинь не по возрасту. Эйджизм – очень распространенное явление среди россиян, особенно среди женской половины. Если обратиться к европейскому опыту, то там к женщинам 50+ относятся гораздо лояльнее. Да и сами женщины не терпят подобного отношения, показывая личным примером, что можно и нужно в любом возрасте выглядеть достойно. Тут на ум приходит великолепная Дженнифер Лопес. Ведь сколько лет, а какие фотографии, часто на грани.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Актриса размышляет: возможно, ответственность несет киноиндустрия, которая предпочитает молодых. Это не плохо, но и не хорошо, но многим интересно посмотреть на героев, которые уже чего-то добились в жизни, умудрены опытом и могут дать действенные советы молодому поколению.

Семья

Сегодня актриса счастлива в браке. Это ее второй брак, с бизнесменом Андреем Шароновым.

Первый брак был с актером Александром Жигалкиным, у нее есть дочь Полина. Дарья развелась с первым мужем, когда дочери было восемь лет. Но она считает своим достижением, что дочь смогла сохранить отношения с папой. Это очень важно – не настраивать ребенка против отца, ведь дети не виноваты в недопонимании родителей. У ребенка должны быть папа и мама.