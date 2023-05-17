Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: Сент-Винсент и Гренадины будут свободны

Вслед за уже вышедшим из состава Содружества Барбадосом и открыто пожелавшей того же Ямайкой, на выход из остатков Британской Империи засобирались Сент-Винсент и Гренадины.

Местный президент заявил, что хочет еще при своей жизни покончить с властью короля Карла III над островами и стать полноценной республикой, разорвав "нелепую пуповину с монархией". Также на островах хотят добиться от Британии как минимум извинений за века колониального владычества и работорговли, которые нанесли огромный ущерб островам.

В 2009 уже проводился референдум об отделении, но там сторонники независимости проиграли. После того как померла старая королева, появился еще один аргумент в стиле "ну ладно, старая бабка померла, она хотя бы была привычной, а новый король это вообще днище",

Успехов Сент-Винсенту и Гренадинам в борьбе с колониальным владычеством.

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