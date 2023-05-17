 

Какие вредные привычки могут спровоцировать инсульт

17.05.2023, 23:18, Новости дня
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Спровоцировать инсульт может повышенный уровень холестерина, курение, злоупотребление алкоголем, артериальная гипертензия, а также диабет и сидячий образ жизни. Такое заявление сделал терапевт Павел Раменский.

Специалист отметил, что инсульт может предотвратить здоровый образ жизни. Для этого нужны регулярные медицинские осмотры, правильное питание, отказ от вредных привычек и регулярная физическая активность, отмечает URA.ru.


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