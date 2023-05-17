 

Воробьев обсудил питание школьников Подмосковья с правительством региона и главами городских округов

17.05.2023, 23:17, Новости дня
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Голосование по поводу отношения к питанию в школах регулярно проводят на Школьном портале. В последнем опросе, в котором приняли участие 323 тыс. человек, 60% высказали положительное отношение к питанию в школах.

«Теме школьного питания мы всегда придаем большое значение. Есть те, кто находятся впереди, где питание качественное, система организации на должном уровне. Но есть и те, кто позади», – сказал Андрей Воробьев.

Он также отметил, что питание должно быть качественным, часто школы работают полный день, дети находятся в активной фазе, как обучения, так и занятий творчеством, спортом. «В конце каждой четверти мы проводим традиционное голосование среди детей – 96% ребят дали положительную оценку качеству питания», – подытожил губернатор.

В новом меню подмосковных школ появятся оладьи с вишневым соусом, вареники с творогом, куриные наггетсы и сырники, а исключат суп с консервами и манный пудинг.

Организацию школьного питания в регионе обеспечивает 51 оператор. Контроль за их работой осуществляется ежедневно через приложение «Проверки Подмосковья», также проводятся выездные проверки. Поступающие жалобы граждан анализируются через портал «Добродел». Андрей Воробьев подчеркнул, что каждый оператор должен строго выполнять свои обязательства. Главам рекомендовано внимательнее отбирать компании для организации питания детей.


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