С трапа в новый мир — в Саудовской Аравии Бербок ожидает прохладный приём

Глава МИД Германии приехала с визитом в Саудовскую Аравию, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. И прямо с трапа попала в новый мир, которому Запад уже не так нужен. Эр-Рияд «диверсифицировал» свои экономические, а также политические связи и теперь ведёт выгодную торговлю с Китаем, Индией и другими странами. Чтобы не утратить влияние на регион, Берлину нужно перестать поучать местных лидеров и найти содержательный, а также доверительный формат общения, советует автор статьи Александр Ханеке.



AP

Когда министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на этой неделе приземлилась в Саудовской Аравии, она попала в новый мир, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. После того как при посредничестве Китая бывшие соперники в Эр-0Рияде и иранском Тегеране договорились о возобновлении отношений, стало очевидно, что Запад утрачивает своё значение для союзников в Персидском заливе, поясняет автор статьи Александр Ханеке.

Арабские монархии произвели «диверсификацию» своих экономических и политических связей, поясняет немецкое издание. Они ведут выгодный бизнес с Китаем, Индией и остальным миром — в то время как Европа попала в сильную зависимость от поставщиков сырья на Ближнем Востоке, да и к тому же страдает от беженцев, которые стали последствием её провальной политики в регионе.

Поэтому Бербок стоит готовиться к прохладному приёму, считает автор. И комментарии по поводу ситуации с правами человека в стране — даже если они отражают действительность — не помогут ей продвинуться ни на шаг. Аудитории на её родине это, конечно, понравится, но саудовцы только покачают головой в ответ на поучения Запада.

Если Германия хочет получить право голоса и влиять на формирование региона, она должна найти содержательный и доверительный формат общения с лидерами Персидского залива. Это не значит, что нужно со всем мириться, но знать, какие конфликты действительно того стоят, необходимо, советует Ханеке.

—