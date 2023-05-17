Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: О проблемах внедрения АСУ в войсках

О проблемах внедрения АСУ в войсках

Запись интервью с начальником штаба 20-й армии Западного военного округа, Героем России полковником ТЕПЛИНСКИМ Михаилом Юрьевичем.

– Товарищ полковник! Вы были руководителем исследовательского командно-штабного учения с 5 омсбр, оснащенной комплексом ЕСУ ТЗ «Созвездие» которое проводилось в Алабино. Расскажите, пожалуйста, какие трудности Вы испытывали при подготовке учения и в ходе его проведения?

– Для того, что бы перейти на автоматизированный способ управления, нам нужно знать, что нам нужно на самом деле. У нас есть понимание на настоящий момент (при планировании) – что нам от него нужно. Это – обмен информацией на рабочих местах, прежде всего, что нам позволит не дергать начальников родов войск и служб с места туда-сюда, а чтобы он с места мог работать. Со своего места. Обеспечить его работу и передать информацию. Второе. Не чтоб каждый наносил общую обстановку себе (вот есть общая обстановка, она передается всем и вот на нее каждый накладывает свои предложения, свое решение). Это – основное пока.

Но у нас нет общего понимания, что нужно делать и как осуществлять автоматизированное управление войсками во время боя. Во время динамики, которая будет идти. Когда обстановка будет меняться – кто будет набирать на клавишах дрожащими руками сообщения какие-то?

Такого не будет! К сожалению. Соответственно четкого понятия этого нет.

– Отображение текущей информации, ну, скажем, о положении противника?

– А кто ее будет вводить?

– Кто с противником контактирует – по логике вещей!

– А каким образом? Вручную? Когда по нему будут стрелять, по командиру роты, – он будет вводить? А кто это будет делать? Каким образом? Вот рота, которая соприкасается с противником – ведет бой. Всего один АРМ – он не выносной, он находится в машине.

– Это в АСУ, то есть – в ЕСУ ТЗ?

– Да! Он находится в машине. Но они-то есть у личного состава! А он находится – на машине! Он не выносной АРМ! Даже если б он был и выносной – солдат, по которому ведут огонь – он отвечает на огонь! Он не наносит обстановку! Так кто будет учет вести этот – по противнику? Понимаете, когда сплошное соприкосновение идет? В это время могут работать – только средства разведки и беспилотные летательные аппараты, которые могут дать расположение «картинки». Радиотехнические средства разведки, радиоэлектронные, которые есть, просто наземная разведка, войсковая, которая будет вестись.

Видите, понимания-то – нет! Вот для того, что бы сделать, или выдать задание промышленности для этих вещей нужно иметь понимание, и описать функции.

Следующее. Возвращаемся назад к процессу планирования действий. Для того, что бы нам это было бы действительно удачно сделано (и есть возможность это сделать), нам достаточно дать промышленности задачу, какие расчетные задачи нужно ввести: расчетные задачи по контролю действий; расчетные задачи по проведению расчетов. К сожалению, они есть только в проекте, эти расчетные задачи. В рамках самой ЕСУ ТЗ расчетных задач в подсистеме командования и штаба – нет! Нет ни расчета времени, нет ни расчета плана подготовки, нет ни расчета других вопросов.

Я, единственно, что хочу сказать – эта система, что они смогли сделать на учениях – мы добились одного – это четкого и устойчивого обмена информацией. По крайней мере, в звеньях «командир бригады – командир батальона – командир роты».

– Уточняющий вопрос: А обстановка, которая идет в качестве боевого распоряжения бригаде, ее как делали? Вот штаб руководства? Меня этот вопрос очень здорово волнует. Насколько я знаю, у Вас здесь в штабе армии – «Акация» применяется?

– К сожалению, пока «Акация» не стыкуется с ЕСУ ТЗ.

– То есть обстановку, сделанную в «Акации» нельзя «бросить» в ЕСУ ТЗ?

– Конечно. Они даже на разных графических редакторах, понимаете?

– Так, замечательно. А вот графический редактор, который применяется в ЕСУ ТЗ?

– В ЕСУ ТЗ графический редактор – самый дерьмовый редактор, который имеется. И наносить обстановку в режиме «он-лайн» этим редактором просто НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО.

(с) Виктор Мураховский

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