 

В центре Москвы за драку задержали бывшего участника “Дома-2”

17.05.2023, 21:55, Новости дня
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В центре российской столицы задержали бывшего участника “Дома-2” Даниила Быковского. По информации прессы, он участвовал в драке в ресторане.

Уточняется, что выходец телестройки избил посетителя ресторана до такой степени, что того в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали. Пострадавший позже написал заявление в полицию, передает Пятый канал.


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