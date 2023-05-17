В центре Москвы за драку задержали бывшего участника “Дома-2”

В центре российской столицы задержали бывшего участника “Дома-2” Даниила Быковского. По информации прессы, он участвовал в драке в ресторане.

Уточняется, что выходец телестройки избил посетителя ресторана до такой степени, что того в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали. Пострадавший позже написал заявление в полицию, передает Пятый канал.