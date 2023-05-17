Прощаемся с глубокими морщинами и прыщами: что такое пептиды в косметике, чем полезны и для чего нужны

Морщины – неизбежное явление, у всех они рано или поздно появятся с возрастом. У кого-то они появляются раньше, у кого-то – позже, это зависит от многих факторов, в частности от ухода. Замедлить ход времени можно, используя косметику с пептидами.

Что такое пептиды

Пептиды представляют собой органические соединения, образующиеся при слиянии нескольких аминокислот. Основное значение косметических пептидов заключается в том, что они способны влиять на поведение живых клеток. При правильном сочетании мы получаем возможность управлять физиологическими процессами, происходящими в коже.

Использование пептидов на сегодняшний день считается наиболее перспективным направлением развития в косметологии. В частности, эти вещества успешно применяются в борьбе с морщинами. Пертиды способны регенерировать кожу, защищать ее от вредных веществ, справляются с пигментными пятнами.

Как работают пептиды

Основное преимущество пептидов заключается в том, что они могут проникать в глубокие слои кожи и влиять на различные процессы. Таким образом, можно добиться таких результатов:

ускорение регенерации поврежденных участков; обновление клеточной структуры; усиление выработки эластина, коллагена и гиалуроновой кислоты; повышение упругости; разглаживание морщин; выравнивание рельефа; повышение местного иммунитета; профилактика образования заломов; осветление пигментных пятен; выравнивание цвета лица; избавление от раздражений и высыпаний; уменьшение признаков купероза; регулировка активности сальных желез.

Разновидности пептидов

В зависимости от выполняемых функций, можно выделить такие виды пептидов:

Сигнальные. Призваны восполнить дефицит соединительной ткани за счет стимулирования деления клеток кожи с оканчивающимся жизненным циклом. Также стимулируют синтез собственной гиалуроновой кислоты и коллагена. Это наиболее часто используемые пептиды. Стимулирующие. Обеспечивают доставку питательных элементов к клеткам, заживляют и уплотняют кожу, влияя на тургор. Релаксирующие. Расслабляют нервные окончания, за счет чего уменьшается интенсивность сокращения мимических морщин (действуют по принципу ботокса). Имеют накопительный эффект. Иммунные. Обеспечивают очищение клеток кожи от токсинов и свободных радикалов.

Кому подходит пептидная косметика

Эксперты считают, что оптимальным возрастом для начала использования пептидной косметики является 30 лет. Именно в этот момент начинает существенно сокращаться выработка собственного коллагена.

Стоит отметить, что нужно продолжать соблюдать рекомендации по типам кожи. Так, те, у кого часто появляются воспаления и высыпания, должны выбирать легкие средства без масел в составе. А обладательницам сухой и тонкой кожи подойдут более насыщенные составы и текстуры.

С чем нельзя сочетать пептиды

Пептиды отлично сочетаются с большинством популярных компонентов ухаживающей косметики. Но лучше воздержаться от одновременного применения пептидных средств и пилингов. Дело в том, что кислоты, отшелушивающие роговой слой, могут уменьшить эффективность пептидов.

Как определить средство с пептидами

Пептиды на данный момент являются одним из самых главных трендов в мире косметики. Этим могут воспользоваться недобросовестные производители. Тот факт, что на упаковке написано: “С пептидами”, вовсе не означает, что средство содержит эти вещества. Поэтому всегда внимательно изучайте состав.

Изучая перечень ингредиентов, ищите слово “peptide”. Также производитель может более детально расписать содержащиеся вещества. Если есть приставка di-, tri-, hexa- или oligo-, значит, перед вами однозначно пептиды. Чем ближе они к началу списка, тем выше их концентрация.