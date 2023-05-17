Мнение: Как новые технологии могут разрешить демографический вопрос

Человечество вымирает, хоть и не все это ещё осознают. Самые наивные верят, будто с рождаемостью всё в порядке даже в Европе и в США. Другие указывают на Китай с Индией, хотя обе страны безысходно сползают в пропасть. Третьи вспоминают про беднейшие страны Африки, наивно полагая, будто чёрный континент чем-то принципиально отличается от других.

Причины повсеместного снижения рождаемости понятны — современная жизнь. Как только вы отказываетесь от религии и меняете традиции на потребительскую идеологию «просвещённого» человека, таймер начинает обратный отсчёт. Хикки, чайлд-фри и голубцы — не случайность и не ошибки конкретной страны, а неизбежные побочные действия светского образа жизни, который ныне живущие поколения считают единственно нормальным.

Однако что же, человечество вынуждено будет выбирать между откатом в прошлое и вымиранием? Или, может быть, «современные» люди вымрут, а их место займут ультрарелигиозные группы типа амишей?

Пока что неясно, и на амишей, кстати, я бы тоже много денег не ставил. Однако ясно другое: наша планета не будет заморожена на уровне 2023, человечество продолжит меняться. При этом далеко не факт, что конкретно проблема рождаемости нас добьёт: теоретически существуют технологии, которые могут кардинально поменять правила игры, сделав современное общество жизнеспособным, или хотя бы подарив ему дополнительные сотен лет для деградации. Некоторые из этих технологий готовы или почти готовы, другие пока что можно наблюдать только в мечтах фантастов.

Давайте перечислим самое обсуждаемое и очевидное.

1. Суррогатное материнство

Если технологию суррогатного материнства отработают, и если она станет более… одобряемой, появится что-то типа массового аутсорса беременности в другие страны. Сейчас многие пары испытывают проблемы медицинского характера, которые делают рождение ребёнка или тяжёлым, или опасным, или даже невозможным. Если ребёнка можно будет заказать в пару кликов, как в магазине, и государство будет оплачивать все расходы, рождаемость получит хороший прирост. Полагаю, некоторые даже захотят стать многодетными родителями, не изнашивая свой организм и прикладывая для этого тех усилий, которые потребовались бы, если бы они применяли дедовский метод.

2. Клонирование

Следующие очевидные шаги — клонирование и выращивание детей в инкубаторе. Подобные эксперименты проводятся ещё с советских времён. До полного успеха ещё далеко, но обнадёживающие результаты в экспериментах с мышами у учёных уже есть.

Если медики разработают технологию клонирования, а социологи — технологию воспитания детей в казённом коллективе, государство сможет выращивать столько детей, сколько захочет. Например, столько, сколько будет нужно для компенсации естественной убыли населения.

3. Искусственный интеллект

Пока что роботы заменить людей не могут, даже у лавандового ЖПТ-4 явно не хватает для этого мозгов. Простую механистическую работу он делать может, интеллектуальную — ещё нет. Однако я не удивлюсь, если какой-нибудь ЖПТ-10 сравнится по своим умственным способностям с самыми умными человеческими особями. Точка перехода известна — это когда ЖПТ-10 сможет самостоятельно разработать ЖПТ-11, более умного, нежели он сам.

Если мы до такого доживём, демографическая проблема перестанет быть таковой. Кожаных людей будут постепенно заменять искины, вот и всё.

4. Перенос сознания в компьютер

Не так давно по историческим меркам известный врач писал, что голова и живот навсегда останутся закрытыми областями для порядочного хирурга. Однако время шло, и сегодня операции в самых разных частях человеческого организма, включая головной мозг, являются уже рутиной. Как знать, возможно, и наше сознание получится когда-нибудь перенести на жёсткий диск.

Я не вижу тут ничего принципиально невозможного. Наша личность — это сумма нашей памяти, наших привычек, наших навыков и наших эмоциональных реакций. Чтобы смоделировать этот борщ внутри компьютера, достаточно подключить к мозгам электронного помощника через нейрошунт, чтобы позволить ему пожить с нами бок о бок несколько лет, записывая наши мысли и фиксируя наши реакции на происходящее.

5. Долголетие

Некоторые живые существа живут невероятно долго — голые землекопы, например, или медузы, или полярные акулы. Когда биохакеры взломают генетический код человека, столь же долго сможем жить и мы.

А если медикам удастся значительно продлить человеческую жизнь — до 500 лет, допустим — проблема рождаемости станет значительно менее актуальной. Даже если пара решит заводить по одному ребёнку раз в 100 лет, что гораздо реже, чем сейчас, то в итоге у неё будут вполне достаточные пятеро детей.

6. Продление фертильного возраста

Сейчас в любом возрасте можно иметь здоровые и красивые зубы — особенно когда у вас есть деньги. Если врачи сумеют продлить фертильный возраст до 60-80 лет, многое изменится. Пары, которые созревают до первого ребёнка к 40-50 годам, будут спокойно заводить уже не одного ребёнка, а тройню или четверню. Пары, которым просто нравится быть родителями, будут начинать в 20 и заканчивать в 80, производя за это время на свет выводок из нескольких десятков отпрысков.

7. Контроль над настроениями электората

Целый спектр технологий — от рекламных до политических — позволяет управлять настроениями широких масс. При наличии политической воли и чуть более развитых средств доставки, вполне можно будет внушить электорату, что шесть детей на семью — это норма, а временное понижение уровня жизни, связанное с рождением шести детей в молодом возрасте — пустяк, которым можно пренебречь.

Скоро у нас у всех в смартфонах будет помощник-искин — вот как Алиса, только осознающий себя. Если дать такому помощнику задание потихоньку капать носителям на мозги по поводу «часики тикают», будьте уверены, результаты не заставят себя ждать.

8. Генетическое редактирование

Сейчас учёные меняют при помощи КРИСПР отдельные гены, что позволяет справиться с целым рядом тяжёлых генетических заболеваний. Если учёные пойдут дальше и научатся менять геном целиком, физическое происхождение будет иметь не больше значения, чем одежда. Приехал из Эритреи и хочешь влиться в немецкое общество? Заходи в генетический салон. Анализ крови, синтез препарата, укол, и вот через час у тебя уже геном Шварценеггера, а через месяц, когда организм обновится, ты и выглядишь примерно как он.

Подведу итог

Для современного человека, не говоря уже о носителях традиционных ценностей, большая часть вышеперечисленных технологий выглядит… диковато. Однако вот в чём проблема: я не могу сказать яйцеголовым ребятам из университетов: «нет, мне это не нравится, останавливайте исследования». Они меня не послушают.

Я перечислил восемь технологий, а в лабораториях сейчас работают ещё над сотней-другой, про которые мы узнаем уже постфактум.

Тридцать лет назад, когда я был подростком, многое из сегодняшней обыденности казалось фантастикой. С моей стороны было бы странно надеяться, что за следующие тридцать лет ничего прорывного учёные не изобретут.