Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: Шесть сбитых Кинжалов

"Шесть сбитых Кинжалов" оказались шестью украинскими блогерами, которые публиковали кадры прилета реального "Кинжала" по батарее ЗРК "Пэтриот" и работу других систем ПВО западного производства.

Теперь за потерю дорогостоящего комплекса придется отвечать им – каждому светит до 8 лет тюрьмы. Суровый срок обусловлен масштабом ущерба связанного с ударом по имиджу ЗРК "Пэтриот" и установленным враньем командования ВСУ. Кто-то должен за это ответить.

PS. США со вчерашнего дня реализуют "артикриз" связанный с преуменьшением ущерба нанесенного "Кинжалом" – мол не уничтожили, а только повредили. В Германии СМИ в стиле Капитан Очевидность заявляют, что "уничтожив один комплекс, РФ будет охотиться за вторым". Никто бы и не догадался, что такое возможно.

PS2. Согласно вчерашнему заявлению Шойгу, оба выпущенных "Кинжала" успешно поразили намеченные цели.

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