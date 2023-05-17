 

Стилист назвал ошибки в образе Виктории Бони на красной дорожке Каннского кинофестиваля

17.05.2023, 20:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как бы ни ругали телеведущую за пристрастие к сомнительным ретритам и прочим альтернативным методам самопознания, но только она может похвастаться регулярными выходами на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Кусаем локоточки!

Вот и в этом году Виктория Боня умудрилась прорваться. Причем, по словам звезды, она чуть не пропустила важное мероприятие, потому что проспала. Но, к счастью, в итоге все успела и на красную дорожку все-таки вышла.

Виктория Боня появилась под прицелом фотокамер в экстравагантном платье от бейрутского бренда. Правда, не все оценили яркий образ дивы в перьях и стразах. В беседе с “Дни.ру” стилист Виктория Хандус назвала ошибки, которые допустила Боня при выборе наряда.

“К самому платью претензий нет. Эффектное, красивое и вполне подходит характеру и внешности Виктории Бони. Кажется, будто на это зеленое платье ее вдохновили кактусы, с которыми она так любит проводить всевозможные обряды”, – отметила стилист.

Правда, Виктория Хандус считает, что на фоне других знаменитостей экс-участница “Дома-2” выглядела нелепо.

“Голливудские звезды предпочли королевский стиль – под стать фильму “Фаворитка” об отношениях Людовика XV с Жанной Дюбарри, премьера которого как раз пройдет на Каннском фестивале. Мы увидели актеров и актрис в царственных сдержанных образах, и Вика Боня рядом с ними в своем костюме попугайчика кажется просто смешной”, – резюмировала стилист.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02.21 / “Все возможно”. Арахамия не исключил создания парламентской коалиции с “Батьківщиною”

23.09.20 / Запад попался на «белорусскую удочку» Путина и оставил Лукашенко только один выход — пророссийский

16.05.21 / “Иногда эмоционально расшатывает, могу порыдать”. Зеленская рассказала о хейте и о том, как удаляла соцсети

23.03.22 / Западные лизингодатели затребовали из РФ более 500 самолетов

25.03.21 / 47% украинцев считают неоправданными карантинные ограничения из-за COVID-19 – опрос

21.11.20 / Байден определился с кандидатурой на должность госсекретаря США – СМИ

07.02.22 / Вести – Кулеба считает, что Земан пытается нанести ущерб украинско-чешским отношениям

24.01.21 / Совфеде отреагировали на провокацию посольства США в России

23.01.22 / В США призвали отложить принятие Украины в НАТО на десятки лет

08.11.20 / “Выкинули на помойку”. В соцсети опубликовали фото утилизированных бюллетеней опроса Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика