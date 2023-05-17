 

На Новодевичьем кладбище сообщили о случившемся с могилой кремированной Ирины Антоновой

17.05.2023, 20:40, Новости дня
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98-летняя Ирина Антонова – заслуженная деятель искусств, президент Пушкинского музея, попала в больницу с инсультом, а после у нее обнаружили коронавирус. Умерла она под аппаратом ИВЛ от ковида и ряда сопутствующих заболеваний вечером 30 ноября 2020 года.

Церемония прощания в музее была закрытой, посторонних туда не пустили. А после кремации урну с прахом Антоновой установили в колумбарии Новодевичьего кладбища рядом с урной мужа Евсея Ротенберга (один из крупнейших отечественных специалистов по истории и теории западноевропейского изобразительного искусства) и матери Иды Хейфиц. Они, как и сама Ирина Александровна, были долгожителями. Супруг легенды музейного мира прожил 91 год, а мама – больше 100.

Сегодня место их упокоения всегда утопает в цветах, чем могут похвастаться далеко не все покойные звезды театра, музыки и кино. “Люди приходят поклониться праху Ирине Антоновой каждый день, – рассказали на Новодевичьем кладбище. – Так же много посетителей бывает только на могилах Хворостовского, Гурченко и Этуша. Возле ее урны с прахом всегда много букетов, корзин, венков. Это говорит о том, сколько добра она сделала людям при жизни и как чтут ее, как уважают по сей день”.

Новодевичье кладбище, напомним, это самый престижный в стране погост. Здесь покоятся Галина Вишневская, Борис Ельцин, Раиса Горбачева, Юрий Никулин, Людмила Зыкина, Николай Гоголь, Никита Хрущев, Галина Волчек и Олег Табаков.


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