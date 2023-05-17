Спасают людей и статистику

Хроника лесных пожаров, которых вроде бы ждали, но опять произошла неожиданность.



Тушение лесных пожаров в Тюменской области. Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

В РФ горят леса. Огнем охвачены Свердловская, Курганская, Тюменская области, Якутия, Хабаровский край. Пламенем уничтожаются целые деревни, десятки человек погибли, сотни пострадали.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Пожары в регионе бушуют уже несколько недель. Смог виден и в Екатеринбурге.

«Обстановка с природными пожарами в Свердловской области продолжает стабилизироваться. По состоянию на утро 15 мая на территории региона действуют 23 природных пожара. За прошедшие сутки огнеборцам удалось ликвидировать 10 пожаров, 12 пожаров в настоящее время локализованы», — рассказали в МЧС.

Сейчас наибольшее число спасателей принимают участие в тушении пожаров в Артемовском, Березовском, Гаринском, Невьянском и Пышминском городских округах. Всего задействовано более 1200 человек и 400 единиц техники.

Привлекаются вертолеты: три транспортно-боевых МИ-8 осуществляют сбросы воды на очаги пожаров в районах населенных пунктов Полевской, Мраморское и Суворы, сказала пресс-служба Центрального военного округа.

Житель Верхней Пышмы (пригород Екатеринбурга) рассказал Новой: «На прошлой неделе был ужасный смог, приходилось выходить в маске, так как невозможно было дышать с утра. К вечеру ситуация улучшалась, смога становилось меньше, но запах гари по-прежнему чувствовался. В сводках пишут, что очагов пожаров стало меньше. В какой-то степени можно согласиться, запах гари стал слабее, но по утрам он все равно присутствует, как и смог. Сегодня к вечеру все развеялось: смога нет, да и запах гари не чувствуется».

Сложно сказать, что поспособствовало нормализации ситуации сильнее: усилия региональных властей и добровольцев или снижение температуры воздуха и пасмурная погоды. На неделе обещают возвращение жары. Если сейчас при +20 область полыхает и невозможно дышать, то что будет в июле при +30? Страшно даже думать».

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

На утро 15 мая в регионе действовало восемь лесных пожаров, пять из которых уже локализованы. За сутки ликвидировали 13 ландшафтных пожаров суммарной площадью 527 га. А издание «Наш город» 15 мая сообщило, что пожары в Ишимском и Аромашевском районах потушены.

«На сегодняшнее утро природных пожаров не зарегистрировано. Все усилия сосредоточены на патрулировании и профилактической работе, чтобы не допустить новых возгораний. Силы и средства для этого есть», — пояснил глава Ишимского района Сергей Ломовцев.

Как отмечают в ГУ МЧС РФ по Тюменской области, исходя из ожидаемых погодных метеоусловий и прогнозируемого класса пожарной опасности, возникновение лесных пожаров вероятно в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах. На этих территориях прогнозируется 4-й (высший) класс пожарной опасности.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Самые сильные пожары обрушились именно на этот регион. Огненный смерч высотой с 4-этажный дом шел по деревням и поселкам. Сгорело более 500 домов. 21 человек погиб. Сотни людей лишились имущества.

«Жители деревни Логоушка вспоминают, что дома, сараи, бани вспыхивали мгновенно и сгорали за 10–20 минут. Электричество отключили, поэтому воспользоваться электрическими насосами для тушения они не могли — приходилось таскать воду ведрами из ближайшего водоема. Кому-то так удалось спасти сарай, кому-то — теплицу, но большинство погорельцев потеряли все», — сообщает РБК.

В региональном ГУ МЧС докладывают, что «с огнем ведут борьбу 165 человек и 36 единиц техники». К месту пожара направлены самолеты Ил-76, Бе-200 и пожарный поезд.

7 мая в регионе ввели режим ЧС.

Глава МЧС РФ Александр Куренков в понедельник, 15 мая, в ходе поездки в Курганскую область заявил, что обращения пострадавших от масштабных пожаров будут рассматриваться ведомством в индивидуальном порядке.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

В регионе тушат 10 лесных пожаров. Задействованы 288 сотрудников лесоохраны и 69 единиц техники, сообщается на сайте регионального правительства. 15 мая на территории края введен режим ЧС.

«Сегодня мной подписано распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров на всей территории Хабаровского края. По всему региону установилась сухая и жаркая погода. По состоянию на вечер понедельника действует восемь лесных пожаров», — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе уже зарегистрирован 251 природный пожар на общей площади свыше 87 тыс. га.

ХМАО

10 лесных пожаров суммарной площадью 74,3 гектара ликвидировано в Ханты-Мансийском автономном округе.

В Югре для борьбы с пожарами создано 19 маршрутов авиационного патрулирования лесов протяженностью почти 10 тыс. километров. В соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров предусмотрено привлечение 1680 человек и 907 единиц техники.

ЯКУТИЯ

РИА Новости передают заявления заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Андрея Коноплева, согласно которым в настоящее время четыре ландшафтных пожара, возникших из-за неосторожного обращения с огнем, зарегистрировано в Якутске, по одному очагу — в Намском, Мегино-Кангаласском и Момском районах. Общая площадь возгораний составила 474 гектара.

«Четыре ландшафтных пожара были ликвидированы за прошедшие выходные на площади 163 гектара. Несмотря на то, что большинство пожаров находятся в пойме реки, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Призываем жителей соблюдать правила пожарной безопасности, не допускать неконтролируемых сельхозпалов и быть осторожными с открытым огнем», — говорит чиновник.

Реальные масштабы

Эксперты «Гринпис» отмечают, что, по данным системы космического мониторинга ИСДМ-Рослесхоз (форме 4-ИСДМ), площадь лесных пожаров в РФ с начала года до утра 10 мая составила 5,2 млн га. В официальную сводку, основанную на информации региональных диспетчерских служб, попали только 0,59 млн га — почти в десять раз меньше.

«Сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует, что экстренные меры в ответ на катастрофическое развитие ситуации не помогают, особенно в условиях экстремальных погодных условий, которые из-за изменения климата случаются все чаще и регулярнее. Кроме того, борьба с такими пожарами требует огромных затрат, не сравнимых с финансированием нормальной охраны природных территорий. А на тушение не хватает специалистов, даже при том, что им помогают сейчас тысячи добровольцев», — говорится на сайте организации.

Макар Ситкин

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