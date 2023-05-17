Шелковый платок или крабики. Как носить летом аксессуары для волос (фото)

В преддверии лета важно подобрать не только яркий гардероб, но и всевозможные аксессуары. В частности, нужно подумать о том, как вы будете украшать свои волосы. Давайте рассмотрим главные тренды 2023 года.

Летние аксессуары для волос

Обычные резинки для волос скорее практичны, чем красивы, поэтому ищите резинки из шелка, бархата или органзы, чтобы дополнить ваш обычный пучок.

Если вы не успели помыть голову перед выходом, наденьте яркую атласную или шелковую косынку. Получится супрестильный образ и, как бонус, защита от теплового удара.

Удобные крабики снова возвращаются в моду. Выбирайте максимально яркие, чтобы выглядеть эффектно этим летом.

В этом сезоне снова в моде крупные заколки, украшенные жемчугом. Они отлично подходят к пышным прическам.

Вы не ошибетесь, если купите на лето массивную резинку для волос. Главное, чтобы она сочеталась по цвету с гаммой вашего наряда.

Заплетая косу или хвост, используйте узкие шелковые резинки.

Попробуйте завязать шелковый шарф у основания вашего хвоста или использовать его в качестве ободка.

Попробуйте резинку для волос с бантиком. Это очень мило и невероятно практично.

Заколка, украшенная камнями, – отличный вариант, чтобы убрать волосы у лица, но в то же время оставить их распущенными.