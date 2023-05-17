 

Мнение: ЦРУ приглашает на работу?

17.05.2023, 20:10, Разное
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Скинули ссылку на сюжет, показанный в программе «Вести». Заинтересовало название сюжета – «ЦРУ ищет предателей среди россиян». Посмотрел. Удивился. Молодая симпатичная девушка бодро рассказала про видео, в котором ЦРУ вербует россиян.

Видео, показанное в «Вестях» выглядело откровенной рекламой сюжета о вербовке ЦРУ. Реклама заинтересовала, погуглил ,нашел ролик. Посмотрел. Оказалось, что это повествование о том, что россияне – терпилы, что в России – все очень плохо, но революция в России невозможна, что надо менять жизнь в России постепенно, и что можно помочь России меняться по чуть-чуть, завербовавшись в ЦРУ.

Очевидно, что если такие ролики снимают, значит, это кому-нибудь нужно. Если про них рассказывают по ТВ, значит это тем более кому-то нужно. В общем, не верю, что этот ролик отсняли в ЦРУ. Для ЦРУ такой ролик – фактически признание или  «явка с повинной» о полном провале агентурной работы, что других способов вербовки осведомленных россиян у ЦРУ уже не осталось. Только обращение через соцсети и YouTube.

Кроме того, этот ролик еще и подсказка ФСБ: поручить толковым IT-шникам разработать и внедрить программу перехвата обращений россиян в ЦРУ. А прорекламировали «ролик ЦРУ» в «Вестях», по-моему, именно ради того, что бы как можно больше россиян узнали, как можно завербоваться в ЦРУ. Чтобы узнавшие пошли «записываться в ЦРУ»…. И стали фигурантами уголовных дел о госизмене.

Так или не так?

Источник: Ирек Муртазин


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