 

Маск объяснил секрет работы без выходных

17.05.2023, 20:08, Разное
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По его словам, генеральный директор Tesla, SpaceX и других компаний работает почти каждый день. В интервью CNBC Илон Маск заявил следующее: “Я работаю семь дней в неделю, но не ожидаю, что другие люди будут такими же. Сколько дней я не делаю сколько-нибудь значимого объема работы в течение года? Вероятно, два-три дня”.

Маск также сказал, что спит от шести до семи часов в сутки и признался, что пытался сократить время сна, но отказался от этого, чтобы не спать на работе.

Самый богатый человек в мире также утверждает, что после приобретения Twitter в октябре 2022 года он провел ночь на диване в библиотеке штаб-квартиры в Сан-Франциско, там же он был и в свой день рождения в 2018 году. У него не было ни друзей, ни родственников, работающих в Tesla, но он все же остался на ночь.


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