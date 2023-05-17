“Китайская Google” представила смартфон для детей с полным родительским контролем

Китайский технологический гигант Baidu представил свой первый смартфон Xiaodu Qinghe. Он отличается от других устройств тем, что в нем используется уникальная концепция. Портал Hi-Tech Mail.Ru сообщает, что это смартфон-репетитор для школьников, с полным родительским контролем.

Xiaodu Qinghe основан на специальной прошивке, которая предлагает широкий спектр образовательных функций. На главном экране смартфона расположен виртуальный помощник с функциями голосового ассистента, который помогает детям в учебе. С его помощью можно читать, выполнять домашние задания, изучать новые предметы, играть в шахматы и вести дневник.

Также имеется более 30 000 курсов и 1000 встроенных книг по различным предметам. ИИ можно использовать для прослушивания аудиокниг, прохождения онлайн-курсов и проверки знаний пользователя с помощью викторин, лекций или чат-ботов. Выполненная работа может быть отсканирована, а нейронные сети проверят ее на точность.

Смартфоны также позволяют пользователям плодотворно проводить свободное время. С их помощью можно смотреть видео, играть в игры, общаться в социальных сетях и многое другое. Родители смогут удаленно подключаться к смартфону своего ребенка и отслеживать его успехи, местоположение с точностью до 10 метров, активировать камеру смартфона и посмотреть, что его окружает, удалить контакты или создать черные списки непопулярных друзей. Помимо этого родители могут просматривать фотографии, видео и переписку на смартфоне своего ребенка.

Смартфон также может предупредить взрослых, если ребенок использует устройство не по назначению или неправильно, например, лежа или при плохом освещении. Xiaodu Qinghe будет продаваться исключительно в Китае с 22 мая. Стоимость и технические характеристики устройства раскроют в первый день продаж.