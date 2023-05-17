Мнение: Туристические регионы России, обывательские представления о счастье и угроза дефицита такси

1. В рейтинге регионов России по количеству туристов Москва и Петербург даже не входят в тройку, вопреки стереотипам. То ли туристы останавливаются в Подмосковье и Ленобласти, и оттуда уже едут смотреть столицы, то ли основными клиентами являются сами москвичи и петербуржцы, которые выезжают отдохнуть поближе к природе, недалеко от города (ссылка):



Первое место в рейтинге занимает Краснодарский край, это понятно. А вот Крым отстаёт по числу туристов аж в 5 раз – и это хорошая возможность для роста, так как туристический потенциал Крыма едва ли меньше.

2. Виктор Мараховский пишет, что наше общество совершенно не понимает, чего оно хочет, и что ему на самом деле нужно (ссылка):



Как утверждает бездушная стерва статистика, ув. друзья, многие очевидности, в которых мы живём, на деле очевидности ложные.

«Смех продлевает жизнь», – выучили мы.

Комедианты, умирающие в среднем на три года раньше даже обычных актёров (не говоря о нормальных людях), не согласятся с этим утверждением.

«Только богатые могут позволить себе кучу детей, постоянно путешествовать и заводить собственных лошадок», – внушает нам очевидность.

Этой статистикой лениво интересуются со своих сёдел монголы (они по-прежнему имеют вдвое больше детей, чем процветающие японцы, по-прежнему зачастую проводят жизнь в путешествии по широкой своей степи, и у каждого взрослого монгола своя лошадка).

В чём, в таком случае, измерять счастье и богатство?

Если в количестве дней среди пальм и тёплого прибоя — то не найти землянина счастливей папуаса.

Если в количестве поедаемых вкусняшек — то самые счастливые люди живут на острове Науру, где 90% жителей едва влезают в свои шорты и на них лопаются гавайки.

Если счастье — это высокие доходы + пальмы + море + красотки + яхты и шикарные авто — то это однозначно Монако. Княжество, находящееся на втором, кажется, месте в мире по уровню депрессии (наряду с Лесото и Украиной), пенсионерская песочница, населённая людьми со средним возрастом 55 лет.

Если мы ищем место с наименьшим уровнем депрессии — то нас тоже ждёт разочарование, ибо это Гондурас (2-е, кажется, в мире место по уровню убийств. Никто не хочет жить в Гондурасе).

Жизнь не даёт нам линейных ответов.

3. Такси в России до сих пор было предметом зависти иностранцев ввиду своей исключительной дешевизны. Однако вскоре ситуация может перемениться (ссылка):

С 1 сентября в России может начаться нехватка перевозчиков из-за вступления в силу закона о такси. Об этом в письме к секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку предупредил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, его слова приводит РБК.

Закон о такси, принятый в 2022 году, предъявляет к участникам отрасли новые требования, которым они еще не готовы соответствовать. Он предполагает создание в каждом регионе реестров служб заказа такси, перевозчиков и легковых такси, оператором которых станет Минтранс. Согласно новым правилам, водители должны заключать официальный трудовой договор для работы и при этом не иметь непогашенных судимостей и более трех неоплаченных штрафов. Также службы заказа такси обязаны предоставить ФСБ доступ к базам данных заказов.

По словам Зотова, в регионах до сих пор не создали местные реестры такси из-за нехватки средств и технической базы. С 1 сентября агрегаторы не смогут передавать заказы не внесенным в базу таксистам, в результате чего в стране случится нехватка перевозчиков, предсказал эксперт. Чтобы не допустить этого, необходимо отложить вступление закона в силу до начала 2027 года. Кроме того, нужно внести послабления в закон, например, позволить водителям проходить ТО в сроки, предусмотренные документацией завода-изготовителя, и решать вопрос с цветовым оформлением такси на местах, чтобы не усиливать нагрузку на бизнес.

Ранее Общественный совет по развитию такси заявил, что из-за вступления в силу нового закона цены на перевозки могут увеличиться на 10-20 процентов. По новым правилам, ответственность за жизнь и здоровье клиента во время поездки будет нести не только водитель, но и таксопарк и агрегатор, передавший заказ.

Лично я не вижу тут даже намёка на решение главной проблемы. Главной проблемой является не прохождение ТО — бесполезная бюрократическая глупость — а привычка монополистов права банить таксистов по желанию своей левой пятки.

В самом деле. Чтобы уволить нерадивого сотрудника из ООО «Рога и копыта» нужно пройти целую процедуру, зачастую весьма сложную, а потом сотрудник спокойно переходит улицу и устраивается в ООО «Копыта и рога». А вот чтобы раздавить таксиста, как клопа, закрыв ему доступ к единственному нормальному агрегатору такси в городе, достаточно одного клика мышкой в исполнении безымянного модератора. Это большой перекос, так быть не должно. У таксистов, у курьеров, у продавцов товаров на маркетплейсах и так далее должна быть законодательная защита от монополистов — возможность затребовать от монополиста процедуру формального разбирательства, а потом при необходимости обратиться в суд.

Проще говоря, если таксист нормально работает, а его просто так вымарали из системы, он должен иметь возможность пойти в суд, чтобы агрегатор восстановил его аккаунт и выплатил компенсацию в размере среднего заработка за один год.