Мнение: Росс Томас. Если не сможешь быть умницей. Глава Первая

Об авторе: Росс Томас родился в Оклахома-Сити, во время Второй Мировой войны служил в частях Армии США на Филиппинах. Закончил Университет Оклахомы. Работал репортером, редактором, директором по общественным связям в различных печатных изданиях, на радиостанциях и в государственных организациях. Помогал политическим деятелям в США, Европе и Африке. В настоящее время живет в Вашингтоне.

Росса часто сравнивают с Раймондом Чандлером. Среди других книг Росса Томаса – «Сделка времен Холодной войны», «След от желтой тени», «Городские дураки за нас!», «Дублер».

(Впервые опубликовано в Великобритании в 1974 г.)

Перевод – Рощин А.В.

Глава 1.

Конец света начнется так же, как эта история: телефонным звонком в три часа утра (или ночи?). Звонил Ларри Каллан – тот самый Каллан, который вечно мучается бессонницей и, наверно, считает, что все прочие страдают от того же. Я подозреваю, что именно Ларри будет первым, кто сообщит мне, как обстоят дела в момент пришествия Армагеддона.

Вместо приветствия, вопроса «Как жизнь?» или хотя бы легкого сожаления по поводу близости конца он спросил: «Слушай, как ты насчет того, чтобы пойти поработать на парня, которого боится весь Вашингтон?»

– Мистер Гувер уже умер и похоронен, – сказал я.

– Я имею в виду Френка Сайза.

– О! – сказал я. – Вот кого!

– Что означает твое «вот кого»?

– Ты знаешь Френка Сайза? – ответил я вопросом на вопрос.

– Еще бы мне его не знать! Он – один из моих клиентов. А что – с ним что-то не в порядке?

– Ну… – сказал я, – Ничего, кроме одного: врет он много.

– Пожалуй. Но ведь он всегда приносит извинения, если что. Печатает, знаешь, такие миленькие маленькие опроверженьица…

– «И никому еще от этого не было вреда», – процитировал я. В три ночи язык еле ворочался – я все еще был в отключке.

– Что это? Ты о чем? Что ты там бубнишь? Я не понимаю!

– Да так, кусочек песенки. Ничего больше.

– Какой такой песенки?

– Тема Боба Хоупа, «Благодарю за то, что помнишь…». Он пел ее Ширли Росс в «Большой трансляции» 1938 года. Да, думаю, это был 38-й. Должно быть, нынче он уж сыт ею по горло.

– А это ведь был год твоего рождения! Тридцать восьмой.

– Ну да.

– И ты не становишься моложе…

– О Господи, Ларри! Ты и мертвого заколебёшь!

– А тебе того и надо бы: начать колебаться, шевелиться, подумать, черт возьми, о своем будущем! Если ты не начнешь это прямо сейчас… Ну что ж! Тогда у тебя, приятель, будет бездна времени поразмышлять об этом. Позже – когда уже стукнет полсотни и ты обнаружишь себя где-нибудь под забором, с двумя грошами в кармане и без малейшего понятия, куда бы кинуть кости!

Самому Ларри было как раз 50. И он был, пожалуй, самым успешным инвестиционным консультантом в Вашингтоне. Казалось, к нему стекались все слухи, сплетни и все те, кто так или иначе имел к ним отношение…и, очевидно, большая часть последних становилась его клиентами. При этом он был истинным «порождением Великой Депрессии». Она все еще преследовала его, и он любил, не жалея красок, живописать страдания и муки несчастных оборванцев, оставшихся в преклонные годы посреди улицы с жалкими медяками в кармане (одна монетка в четверть доллара, три пятака и один гривенник). Иногда он добавлял немного пронизывающего ветра или снега.

– И кого же ищет твой Сайз? – спросил я.

– Журналиста, способного собирать конфиденциальную информацию самого деликатного свойства – как раз такого, как ты, – ответил он.

– Но я не проныра-репортер, – сказал я. – Я, скорее, проныра-историк!

– Ты – человек-ищейка! – заявил Каллан. – Федеральная ищейка! А они даже не дали тебе постоянного статуса госслужащего. Ты – простой консультант!

– Консультант, между прочим, на ставке 108 баксов в день! – ответил я. – И, если говорить с точки зрения службы, я самый долгоиграющий консультант в городе. И все время возвращаюсь и возвращаюсь к Камелоту…

– И Билли Сол Эстесу…

– И к аферам Корпуса Мира в Нигерии. Тогда, помнится, мы очень аккуратно запрятали концы в воду.

– И в итоге за 12 лет ты сменил двадцать одно место службы, – тоном резонера завершил Каллан.

– Должностей, Ларри! Служба у меня всегда была одна – во благо моего Президента.

– Никаких социальных гарантий, – забубнил Каллан. – Никакой тебе пенсии. Никакой медицинской страховки! И, кроме всего прочего, твои политики тебя всегда подставляют. Я вообще не понимаю, как ты умудрился выжить в последние четыре года!

– Очень просто! – ответил я. – Я всего лишь откопал несколько мертвяков, в закапывании которых мне приходилось принимать участие. Подобные услуги я могу предложить и следующей администрации… Если она когда-нибудь появится.

– Я думаю, что ты просто обязан поговорить с Френком Сайзом.

– А Сайз упоминал о чем-нибудь интересном – к примеру, о деньгах?

Возникла некоторая пауза.

– Э-э… На самом деле я еще не говорил с Френком.

– А с кем же ты тогда говорил «на самом деле»? – передразнил я.

– Я говорил с Мейбл Зингер. Она – личный секретарь Френка. Ты знаешь Мейбл?

– Да, что-то слышал, – сказал я. – А Мейбл упоминала о чем-нибудь интересном – к примеру, о деньгах?

– По правде говоря, нет. Но она упомянула кое-что еще, – что тебя уж точно должно заинтересовать!

– Что же?

– Ты сможешь работать на дому.

– Ты имеешь в виду – никаких «с 9 до 5»?

– Вот именно.

– Ты уверен?

– Именно потому я тебе и звоню! – заявил Каллан. – Это даст тебе возможность спокойно отслеживать приключения того француза… ну, того, о ком ты постоянно пишешь свои статьи. Как там его имя – Бон- и что-то…

– Бонневиль, – подсказал я.

– Да, Бонневиль! Он ведь, кажется, давненько уж помер, не так ли?

– Да уж около ста лет назад, – ответил я.

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