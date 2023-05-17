Мнение: Росс Томас. Если не сможешь быть умницей. Глава Первая
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Об авторе: Росс Томас родился в Оклахома-Сити, во время Второй Мировой войны служил в частях Армии США на Филиппинах. Закончил Университет Оклахомы. Работал репортером, редактором, директором по общественным связям в различных печатных изданиях, на радиостанциях и в государственных организациях. Помогал политическим деятелям в США, Европе и Африке. В настоящее время живет в Вашингтоне.
Росса часто сравнивают с Раймондом Чандлером. Среди других книг Росса Томаса – «Сделка времен Холодной войны», «След от желтой тени», «Городские дураки за нас!», «Дублер».
(Впервые опубликовано в Великобритании в 1974 г.)
Перевод – Рощин А.В.
Глава 1.
Конец света начнется так же, как эта история: телефонным звонком в три часа утра (или ночи?). Звонил Ларри Каллан – тот самый Каллан, который вечно мучается бессонницей и, наверно, считает, что все прочие страдают от того же. Я подозреваю, что именно Ларри будет первым, кто сообщит мне, как обстоят дела в момент пришествия Армагеддона.
Вместо приветствия, вопроса «Как жизнь?» или хотя бы легкого сожаления по поводу близости конца он спросил: «Слушай, как ты насчет того, чтобы пойти поработать на парня, которого боится весь Вашингтон?»
– Мистер Гувер уже умер и похоронен, – сказал я.
– Я имею в виду Френка Сайза.
– О! – сказал я. – Вот кого!
– Что означает твое «вот кого»?
– Ты знаешь Френка Сайза? – ответил я вопросом на вопрос.
– Еще бы мне его не знать! Он – один из моих клиентов. А что – с ним что-то не в порядке?
– Ну… – сказал я, – Ничего, кроме одного: врет он много.
– Пожалуй. Но ведь он всегда приносит извинения, если что. Печатает, знаешь, такие миленькие маленькие опроверженьица…
– «И никому еще от этого не было вреда», – процитировал я. В три ночи язык еле ворочался – я все еще был в отключке.
– Что это? Ты о чем? Что ты там бубнишь? Я не понимаю!
– Да так, кусочек песенки. Ничего больше.
– Какой такой песенки?
– Тема Боба Хоупа, «Благодарю за то, что помнишь…». Он пел ее Ширли Росс в «Большой трансляции» 1938 года. Да, думаю, это был 38-й. Должно быть, нынче он уж сыт ею по горло.
– А это ведь был год твоего рождения! Тридцать восьмой.
– Ну да.
– И ты не становишься моложе…
– О Господи, Ларри! Ты и мертвого заколебёшь!
– А тебе того и надо бы: начать колебаться, шевелиться, подумать, черт возьми, о своем будущем! Если ты не начнешь это прямо сейчас… Ну что ж! Тогда у тебя, приятель, будет бездна времени поразмышлять об этом. Позже – когда уже стукнет полсотни и ты обнаружишь себя где-нибудь под забором, с двумя грошами в кармане и без малейшего понятия, куда бы кинуть кости!
Самому Ларри было как раз 50. И он был, пожалуй, самым успешным инвестиционным консультантом в Вашингтоне. Казалось, к нему стекались все слухи, сплетни и все те, кто так или иначе имел к ним отношение…и, очевидно, большая часть последних становилась его клиентами. При этом он был истинным «порождением Великой Депрессии». Она все еще преследовала его, и он любил, не жалея красок, живописать страдания и муки несчастных оборванцев, оставшихся в преклонные годы посреди улицы с жалкими медяками в кармане (одна монетка в четверть доллара, три пятака и один гривенник). Иногда он добавлял немного пронизывающего ветра или снега.
– И кого же ищет твой Сайз? – спросил я.
– Журналиста, способного собирать конфиденциальную информацию самого деликатного свойства – как раз такого, как ты, – ответил он.
– Но я не проныра-репортер, – сказал я. – Я, скорее, проныра-историк!
– Ты – человек-ищейка! – заявил Каллан. – Федеральная ищейка! А они даже не дали тебе постоянного статуса госслужащего. Ты – простой консультант!
– Консультант, между прочим, на ставке 108 баксов в день! – ответил я. – И, если говорить с точки зрения службы, я самый долгоиграющий консультант в городе. И все время возвращаюсь и возвращаюсь к Камелоту…
– И Билли Сол Эстесу…
– И к аферам Корпуса Мира в Нигерии. Тогда, помнится, мы очень аккуратно запрятали концы в воду.
– И в итоге за 12 лет ты сменил двадцать одно место службы, – тоном резонера завершил Каллан.
– Должностей, Ларри! Служба у меня всегда была одна – во благо моего Президента.
– Никаких социальных гарантий, – забубнил Каллан. – Никакой тебе пенсии. Никакой медицинской страховки! И, кроме всего прочего, твои политики тебя всегда подставляют. Я вообще не понимаю, как ты умудрился выжить в последние четыре года!
– Очень просто! – ответил я. – Я всего лишь откопал несколько мертвяков, в закапывании которых мне приходилось принимать участие. Подобные услуги я могу предложить и следующей администрации… Если она когда-нибудь появится.
– Я думаю, что ты просто обязан поговорить с Френком Сайзом.
– А Сайз упоминал о чем-нибудь интересном – к примеру, о деньгах?
Возникла некоторая пауза.
– Э-э… На самом деле я еще не говорил с Френком.
– А с кем же ты тогда говорил «на самом деле»? – передразнил я.
– Я говорил с Мейбл Зингер. Она – личный секретарь Френка. Ты знаешь Мейбл?
– Да, что-то слышал, – сказал я. – А Мейбл упоминала о чем-нибудь интересном – к примеру, о деньгах?
– По правде говоря, нет. Но она упомянула кое-что еще, – что тебя уж точно должно заинтересовать!
– Что же?
– Ты сможешь работать на дому.
– Ты имеешь в виду – никаких «с 9 до 5»?
– Вот именно.
– Ты уверен?
– Именно потому я тебе и звоню! – заявил Каллан. – Это даст тебе возможность спокойно отслеживать приключения того француза… ну, того, о ком ты постоянно пишешь свои статьи. Как там его имя – Бон- и что-то…
– Бонневиль, – подсказал я.
– Да, Бонневиль! Он ведь, кажется, давненько уж помер, не так ли?
– Да уж около ста лет назад, – ответил я.
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Источник: Размышления вольного социолога
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