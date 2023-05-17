 

Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: Где твой Курдистан?

17.05.2023, 19:30, Разное
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ШЕВРОН КУРДСКИХ «ОТРЯДОВ НАРОДНОЙ САМООБОРОНЫ»

Конкретно этот шеврон — был в н.п. Багуз, где располагался последний анклав «Исламского государства» в Сирии.

В 2019 году курдские «Отряды народной самообороны» участвовали в операции по ликвидации нано-халифата вместе с американскими военнослужащими.

На юго-востоке провинции Дейр эз-Зор (Хаджин, Верхний Багуз, Нижний Багуз и так далее) собрались непримиримые боевики ИГ вместе с семьями, которые в последние дни своего «черного Халифата», как мы знаем по многочисленным фото- и видеоматериалам, отправляли в бой калек и даже женщин. Их и уничтожали курды вместе с американцами.

Более сговорчивых террористов, сидевших, например, на газоперерабатывающем заводе «Коноко», представители США включали как арабский компонент в «Сирийские демократические силы» в обмен на участие в незаконной добыче нефти и газа на крупнейших месторождениях Дейр эз-Зора.

Еще представители США обещали курдам свое государство, но я процитирую широко известное в узких кругах творчество канала «ПАЛЬТО СУХЕЙЛЯ» (https://t.me/hasansofan):

«И где твой Курдистан, скажи мне, биджи?
Скажи мне, биджи, где твой Курдистан?»

@yaremshooter – цинк

Стоит отметить, что на территории Донбасса были уничтожены несколько иностранных наемников как раз воевавших за Курдские Отряды Самообороны во второй половине десятых.

Источник: Colonel Cassad


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