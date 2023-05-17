 

Все из-за земельного участка: конфликт в Ленобласти закончился убийством чиновника

17.05.2023, 19:23, Новости дня
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Поводом для преступления стал, сообщает новостное агентство Подмосковье сегодня, давний скандал из-за земельного участка. Как оказалось, местные органы управления длительное время не могли помочь 60-летнему жителю поселка, в результате чего тот решил разобраться с “обидчиком”.

Вечером 16 марта пенсионер подкараулил своего визави и напал на него с ножом, нанеся ему несколько фатальных ударов. Таким образом, конфликт в Ленобласти закончился убийством чиновника.

Сотрудники уголовного розыска, на которых сослался портал Царьград, сообщили, что убийца сдался им буквально через несколько часов после преступления. Следователи, задержавшие пенсионера, проведут допрос, после чего тот предстанет перед судом.


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