 

Волочкова рассказала о вспыльчивости обвиненного в избиении жены бывшего возлюбленного

17.05.2023, 19:23, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Анастасия Волочкова всегда активно взаимодействует с прессой. Балерина прокомментировала известие о том, что ее бывший возлюбленный избил жену до состояния комы.

В разговоре с журналистами знаменитость допустила, что ее экс-избранник действительно поднял руку на супругу. По информации телеграм-канала Shot, бывший партнер избранницы набросился на свою нынешнюю жену в квартире в Бауманском районе Москвы.

Полицию и скорую помощь вызвали неравнодушные соседи, которые услышали крики. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, внутренним кровотечением в голове и множественными ушибами и ссадинами. В результате полученных травм женщина впала в кому, отмечает телеканал “360”.

Волочкова вспомнила, что в ходе их отношений в характере мужчины проявилось тревожное качество. “Он вспыльчивый человек, очень вспыльчивый. Но не доходило никогда до каких-то серьезных моментов”, — цитируют балерину светские обозреватели.

Доходило до того, что возлюбленный повышал голос на балерину или выражал негодование в переписке. Благодаря харизме Волочковой удавалось держать все под контролем. Стоит отметить, что знаменитость встречалась с предпринимателем всего месяц — они на берегу договорились о том, что их отношения не перейдут в разряд серьезных.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08.20 / Стало известно о возможной отставке Бориса Джонсона

24.12.21 / СМИ: Турция может стать штабом НАТО в случае операции в Донбассе

15.11.21 / Стефанчук: При моем спикерстве цензуры в СМИ не будет

14.07.21 / СТРАНА – Кучма признался, что украинцев обманывали перед распадом СССР

13.01.22 / Памятник Минину и Пожарскому в Москве демонтировали для реставрации

17.02.22 / Зеленский заподозрил Запад в договоренностях с Россией по Украине

23.11.20 / Байден выбрал кандидата в госсекретари США

20.04.21 / Собственник Wexler Group о прекращении импорта российского дизельного топлива: Это исключительно политическое решение

20.11.21 / Дело вагнеровцев. Наливайченко призвал применить закон об импичменте президента

30.12.21 / Совершенно неприемлемые условия — Боррель о требовании Россией гарантий нерасширения НАТО на восток

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика