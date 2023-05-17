 

Неизвестные прислали Кылычдароглу матрёшку с килограммом взрывчатки в коробке из под ксерокса

17.05.2023, 19:13, Разное
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Утром 17 мая секретарь предвыборного штаба Кемаля Кылычдароглу получила посылку, предназначенную для вручения лично кандидату в президенты Турции.

Женщину смутило, что коробку привёз курьер «славянской внешности с русским акцентом», поэтому она попросила проверить посылку сотрудников полиции Стамбула.

«В ходе анализа содержимого было установлено, что в коробке из под аппарата «Ксерокс» находится матрёшка, внутри которой спрятано взрывное устройство мощностью не менее одного килограмма тротила», – сообщил официальный представитель стамбульской полиции Сулейман Эфенди.

По данным газеты Hürriyet, личность террориста установлена, в настоящий момент ведётся его розыск

«Вопрос, действовал он один, в составе группы или по заданию зарубежной разведки. Поймаем, как говорится, спросим», – рассказал источник издания в турецкой контрразведке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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