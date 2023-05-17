Для контура лица и выразительных губ: как можно использовать белую подводку

Если вам нравится использовать подводку для глаз, вы можете подумать, что черный или другие более темные цвета, такие как коричневый или серый, — ваш единственный выбор. Но белая подводка стала настоящим фаворитом среди бьюти-энтузиастов за ее невероятную способность делать глаза яркими.

В то время как классический черный цвет подчеркивает форму глаз и добавляет выразительности, белый оживляет взгляд. Белая подводка не только делает ваши глаза больше, но и заставляет вас выглядеть бодрее.

Когда мы наносим подводку, просто используем ее в разных областях глаз. Вы можете добавить немного на линию роста ресниц, чтобы глаза казались больше, на внутренние уголки глаз, чтобы усталые выглядели менее утомленными, или даже сделать какой-нибудь рисунок на веках.

Но знаете ли вы, что белая подводка — это больше, чем просто очередной тренд? Этот универсальный и недорогой продукт для макияжа, который принесет пользу не только вашим глазам. В сегодняшней статье расскажем, как использовать белую подводку.

Для выделения бровей

Когда дело доходит до бровей, вы можете подумать, что единственная польза от белой подводки для глаз — это спрятать лишние волоски, которые вы можете легко выщипать. Но на этом ее применение не заканчивается.

Нанесите белую подводку для глаз на внешние уголки надбровных дуг прямо под бровями, а затем пальцами или кисточкой для макияжа растушуйте. Это отличный способ мгновенно приподнять брови. Данный трюк с подводкой для глаз не только сделает ваши глаза больше, но и подчеркнет кончики бровей.

Если вы вне дома хотите быстро подкрасить глаза, чтобы они не выглядели уставшими, нанесите белую подводку по линии роста ресниц и на уголках бровей, чтобы придать лицу совершенно новый вид.

Подчеркните губы

Кто бы мог подумать, что такой контраст, как белая подводка для глаз и красная помада, может творить чудеса, когда дело доходит до подчеркивания красоты ваших губ? Но это именно так.

Если вы хотите, чтобы тонкие губы казались более полными, или придать более яркий оттенок вашей помаде, все, что вам нужно сделать, это использовать белую подводку для глаз на верхней части губ, где они изгибаются, и аккуратно нанести немного вдоль края. Растушуйте для полного образа. Этот простой совет помогает любым губам выглядеть более выразительно.

Вы также можете нанести белую подводку для глаз по центру верхней и нижней губ, чтобы имитировать объем. Прикоснитесь кончиком жидкой или карандашной подводки к уже накрашенным губам и смешайте оттенки для достижения желаемого эффекта.

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Больше внимания теням

Тени для век – это сложный продукт для макияжа по ряду причин. Иногда даже самые красивые цвета не обладают стойкостью и через несколько часов кажутся тусклыми. С помощью этого лайфхака с белой подводкой вы избавитесь от этих проблем.

Начните с нанесения слоя белой подводки для глаз на верхнюю часть век. Затем, используя кисть для растушевки, убедитесь, что вы растушевали все линии. Такая основа для теней отлично продемонстрирует их истинный цвет. Кроме того, она позволяет им дольше оставаться на коже. Белая подводка отлично фиксирует макияж.

Для маскировки недостатков

Прыщи не всегда следуют вашему распорядку дня. Они появляются внезапно и мешают вашим планам.

Когда дело доходит до макияжа, нужно постараться, чтобы спрятать все шрамы от угревой сыпи или даже просто нового прыща. Даже если вам удастся это сделать с помощью консилера, не торопитесь выходить в свет. Далеко не каждый консилер может продержаться несколько часов на коже. Вам нужен дополнительный уровень защиты.

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Белая подводка на всякий случай должна всегда быть в сумочке. И с ее помощью можно замаскировать высыпания. Просто нанесите немного на кожу, где появился прыщ, и растушуйте пальцем. Это легко и просто, а займет у вас всего несколько секунд.

Для коррекции контура лица

Контурирование формы носа с помощью белой подводки сегодня особенно популярно. Вытащите карандаш и проведите прямую линию посередине носа и добавьте маленькую точку на конце. Теперь пальцами растушуйтеее. Это быстрый и простой способ добавить изюминку в ваш образ.

По словам визажистов, белый цвет всегда используется для того, чтобы осветлить и добавить сияния коже. Он отражает свет и выделяет определенную точку на лице, помогает сделать выгодный акцент на определенных чертах лица. Ваш нос — не единственное, что вы можете контурировать с помощью этого универсального инструмента для макияжа.

После того как вы закончите делать макияж, нанесите немного подводки на боковые части лица. Нужно тянуть линию вверх от внутренней части лица к внешним уголкам. Теперь используйте кисть или просто пальцы, чтобы растушевать хорошо средство. Лучший способ скорректировать пропорции лица — нарисовать более толстую линию в областях, которые вы хотите выделить. Но придется несколько раз поэкспериментировать, прежде чем вы добьетесь идеального результата.