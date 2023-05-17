Мнение: Чаевые

В Госдуму внесли законопроект о сборе 1% с чеков в ресторанах и барах, которые будут направлены на поддержку участников спецоперации и их семей.

Законопроект придумали депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев.

Коммунисты утверждают, что взимание ресторанного сбора не вызовет «негативного общественного резонанса со стороны посетителей», потому что сбор составляет «незначительную часть чека». Мол, процент чаевых в ресторанах значительно больше. Но при этом, взимание ресторанного сбора «создаст положительный эффект в рамках всей страны по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей».

Правда что ли? Не вызовет? А не создастся у народонаселения впечатление, что участников спецоперации и их семей уже больше и некому поддерживать, кроме тех, кто еще может позволить себе ходить в рестораны и бары?

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