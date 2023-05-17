 

Мнение: Чаевые

17.05.2023, 18:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Госдуму внесли законопроект о сборе 1% с чеков в ресторанах и барах, которые будут направлены на поддержку участников спецоперации и их семей.

Законопроект придумали депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев.

Коммунисты утверждают, что взимание ресторанного сбора не вызовет «негативного общественного резонанса со стороны посетителей», потому что сбор составляет «незначительную часть чека». Мол, процент чаевых в ресторанах значительно больше. Но при этом, взимание ресторанного сбора «создаст положительный эффект в рамках всей страны по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей».

Правда что ли? Не вызовет? А не создастся у народонаселения впечатление, что участников спецоперации и их семей уже больше и некому поддерживать, кроме тех, кто еще может позволить себе ходить в рестораны и бары?

Картинка отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03.23 / Сухогруз «Владимир Латышев» уже год не может покинуть французский порт

13.11.20 / Трованты – живые камни… Они размножаются!

27.10.22 / Nihon Keizai Shimbun – США хотят запретить продажу дефицитного дизеля в Европу

20.10.22 / “Остановилось сердце”: все о прощании с Екатериной Стриженовой

22.04.21 / Европейцы крепко “подсели” на российские трубопроводы

09.01.22 / За новогодние выходные оштрафовали более 500 россиянок за ношение кружевного белья

11.01.22 / Учителя труда и физкультуры одной из подмосковных школ попросили губернатора вернуть пиво в школьные столовые

01.08.22 / Макринин день: традиции и запреты 1 августа

26.08.21 / Львы хотят соответствия, а Овны – ярких впечатлений: ухаживание за представительницами каких знаков зодиака потребует от мужчин больших затрат

17.06.22 / Тинькофф банк будет ставить на счётчик мутных клиентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика